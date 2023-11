NFL: Jugador de Denver Broncos regresa de suspensión... ¡y lo vuelven a castigar!

La NFL suspendió este lunes al safety de los Broncos de Denver Kareem Jackson cuatro partidos sin paga por repetidas violaciones a las reglas de la Liga de juego que tienen intención de proteger a los jugadores.

El más reciente veto a Jackson fue debido a un golpe al quarterback de los Vikings de Minnesota Joshua Dobbs el domingo en el primer encuentro de Jackson tras una primera suspensión por un golpe ilegal al tight end de los Packers Luke Musgrave el 22 de octubre.

El veterano reconoció tras volver de la suspensión la semana pasada que no podía garantizar que no volvería a estar en la mira de la NFL por su estilo agresivo de juego y no le tomó demasiado tiempo comprobarlo.

En la tercera jugada del partido, Jackson se lanzó con la corona del casco en tercera y primera y que llevó a que Dobbs perdiera el balón. No lanzaron una bandea y el cornerback Ja'Quan McMillian saltó sobre el balón suelto en la yarda 30 de los Vikings.

Dobbs se dirigió a la carpa médica, pero salió de forma inmediata y no se perdió ninguna jugada. "Pareció como un golpe directo casco con caso", aseguró el entrenador de los Vikings Kevin O'Connell tras la derrota de su equipo 21-20. "La regla es lo que es. No lanzaron bandera. Ocurrió rápidamente, tendremos que verlo después".

Lo mismo hizo la NFL, que ya había multado 89 mil 670 dólares a Jackson por cuatro golpes ilegales antes de suspenderlo dos juegos que le costaron 279 mil dólares. Este último castigo le costará 558 mil dólares.

