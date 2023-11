Charissa Thompson, reportera de Fox Sports, pide perdón tras revelar que inventaba declaraciones

Charissa Thompson, reportera de Fox Sports, pidió perdón el lunes después de que se revelara que había inventado declaraciones sobre su vida personal y profesional. En una publicación en Instagram, Thompson dijo que estaba "avergonzada" y "entristecida" por sus acciones. Dijo que había inventado las declaraciones para "parecer más interesante" y "más exitosa".

"En ausencia de un entrenador que me proporcionara información que pudiera mejorar lo que quería comunicar en el descanso de los partidos, creaba mi propio relato con informaciones previas. Al trabajar en los medios entiendo lo importantes que son las palabras y no elegí las adecuadas", comentó

Charissa confesó lo ocurrido en el pódcast Pardon My Take dónde aseguro: "A veces inventaba el informe porque el entrenador no salía en el medio tiempo o era demasiado tarde y yo no quería arruinar el informe, así que estaba como, 'Voy a inventar esto'", contó Thompson

Thompson dijo que había comenzado a inventar las declaraciones hace unos años. Dijo que comenzó con cosas pequeñas, como inventar una cita con un jugador de la NFL.

La periodista ha sido duramente criticada por su entorno, a pesar de eso Thompson estuvo en el encuentro del jueves por la noche entre los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: BRONCOS VENCEN A LOS VIKINGS PARA PONERLES FIN A LA RACHA GANADORA DE CINCO JUEGOS