Tom Brady critica a la NFL: 'Hay mucha mediocridad actualmente en la Liga'

Pese a su retirada de los terrenos de juego el año pasado, Tom Brady sigue vinculado a la NFL de diferentes maneras. Tras recibir un caluroso homenaje al inicio de la temporada 2023 en su regreso a Foxborough, Brady es propietario minoritario de Las Vegas Raiders y además se ha convertido en uno de los expertos con más importancia dentro de Estados Unidos.

El ganador de seis anillos continúa involucrado en la actualidad de la NFL, y en esta ocasión ha dado una controvertida opinión sobre la marcha de la Liga y el nivel actual que existe entre los jugadores.

En entrevista con Stephen A Smith, Brady ha sido claro con su opinión sobre el nivel actual de la NFL tras retirarse el año pasado.

"Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy en día. No veo la excelencia que vi en el pasado", comentó.

A la pregunta de qué motivos veía para esta bajada de nivel y dicha mediocridad que mencionaba, Brady apuntó varios aspectos: "Creo que el entrenamiento y la gestión de los entrenadores no es tan buena como era, no creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como era, las normas han permitido un montón de malos hábitos". Brady cree que, en general, con todos estos cambios, "el producto actualmente es menos de lo que ha sido".

Para explicar su punto de vista sobre los supuestos "malos hábitos" que hay actualmente en la liga a la hora de jugador, Brady apuntó directamente a la forma de jugar y a la forma de afrontar los partidos. Para concretar, puso como ejemplo algunos casos de leyendas que hoy en día no podrían estar sobre el campo en su opinión: "Veo a un montón de leyendas como Ray Lewis, Rodney Harrison o Ronnie Lott, jugadores que impactaron al juego de una manera concreta, y cada golpe que dieron sería una penalización hoy en día".

Y es que la manera en la que actualmente se gestionan los golpes es uno de los temas de debate más candentes dentro de la NFL. Mientras que muchos jugadores abogan por regular algunos tipos de placaje, Brady se encuentra en el polo opuesto: "Escuchas a entrenadores quejándose de como su jugador ha sido placado, ¿por qué no hablas con tu jugador y le enseñas a protegerse mejor?", continuó Brady, "solíamos trabajar en los fundamentos de estas cosas todo el tiempo, ahora intentan que haya una regulación para todo. Los jugadores ofensivos necesitan defenderse ellos mismos. No se trata de que un jugador defensivo proteja al ofensivo, el defensivo también se tiene que proteger a él mismo", compartió.

Por su parte, Tom contó una interesante anécdota para dejar clara la diferencia entre la NFL de hoy y la del pasado: "Yo no lanzaba la pelota a ciertos puntos del campo porque tenía miedo de que el receptor se llevase un gran golpe, esa es la realidad. Yo no lanzaba al medio cuando estaba Ray Lewis porque sé que iba a noquear al jugador, y no podía permitírmelo", confesó.

“I think there’s a lot of mediocrity in today’s NFL” - @TomBrady pic.twitter.com/xyZ1q3ztUg — Stephen A Smith (@stephenasmith) November 21, 2023

