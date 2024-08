CeeDee Lamb responde a comentarios de Jerry Jones sobre su contrato

Los Dallas Cowboys iniciaron su campamento de entrenamiento hace dos ya dos semanas y aún no hay noticias sobre CeeDee Lamb. El receptor estrella no se ha presentado al estar esperando un nuevo contrato, sin embargo, el dueño Jerry Jones aseguró no tener urgencia en firmarlo.

CeeDee Lamb está programado para ganar 18 millones de dólares esta temporada la última en su contrato de novato. Ante esto el receptor está buscando ser uno de los mejores pagados en su posición, lo cual lo llevaría a recibir entre 30 y 35 millones de dólares por año.

Este jueves, el dueño y gerente general de la Estrella Solitaria, Jerry Jones, habló ante los medios donde aseguró “no tener urgencia”, por arreglar el contrato de su receptor estrella.

El comentario fue compartido en redes sociales por el reportero Jon Machota y 10 minutos más tarde CeeDee Lamb decidió reaccionar con un ‘LOL’ (riendo a carcajadas), mostrando su molestia con el dueño del equipo.

Cabe destacar que CeeDee lideró a los Vaqueros en recepciones (135), yardas (1,749), y anotaciones (13) durante la temporada pasada. Además, fue top 3 en estas categorías en toda la NFL consolidándose como uno de los mejores receptores de toda la liga.

Los Cowboys empezarán la nueva temporada de NFL este fin de semana con la semana 1 de pretemporada. El equipo de Dallas se enfrentará a los Rams el domingo por la tarde.

