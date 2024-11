¿Se queda? Jerry Jones no cierra la puerta a renovar a Mike McCarthy la próxima temporada

No le cierra la puerta a su regreso. Mike McCarthy está en su último año de contrato, y aunque parece que tendrá su segunda temporada con marca perdedora con los Dallas Cowboys, Jerry Jones aseguró que podría darle un nuevo contrato al entrenador en jefe.

McCarthy llegó a los Cowboys en el 2020, donde en su primer año terminó con marca de 6-10 pues, Dak Prescott se perdió casi todo el año por lesión. Desde entonces ha sumado tres temporadas consecutivas con récord de 12 victorias y 5 derrotas.

Este año, McCarthy volvió a perder a Dak Prescott toda la temporada y suma un récord de 4-7 hasta el momento. A pesar del mal momento del equipo y la falta de éxito en postemporada en años anteriores, Jerry Jones ha decidido respaldar al HC.

“No creo que sea una locura en absoluto (renovar a McCarthy). No es una locura. Mike McCarthy es un entrenador extraordinario… Mike McCarthy ha estado allí y ha hecho eso. Tiene grandes ideas. Así que lo importante es que en ningún lugar de mi lenguaje corporal ni en ninguna otra cosa se ha visto una indicación de lo que vamos a hacer en relación con este equipo al final de este año. Y no deberíamos. Nos queda mucho futbol por delante”, reveló el entrenador.

En cinco años con los Cowboys, el entrenador suma 78 partidos, donde ha logrado ganar 46 partidos y perder 32. Además, sólo ha ganado un partido de playoffs y perdido otros tres.

Aunque todo parece indicar que Dallas tendrá un nuevo entrenador en Jefe la próxima temporada, de momento Jerry Jones no piensa en la próxima temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Micah Parsons lanza mensaje contra los fanáticos que pedían al equipo perder