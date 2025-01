Arrancará la acción de la Ronda de Comodines en la NFL, y entre los más interesantes se encuentra el Philadelphia Eagles ante Green Bay Packers, mismo enfrentamiento que se dio en el inicio de temporada en Brasil.

Packers cuenta con Jordan Love como su líder para buscar una nueva gloria en la NFL. Green Bay cayó en su juego más reciente frente a Chicago Bears, por lo que deberán hacer un gran esfuerzo para derrotar a Eagles.

Por el lado de Philadelphia Eagles, ellos destacaron en la NFC Este, guiados por Saquon Barkley, que ahora será la esperanza para buscar revancha del Super Bowl de 2023, en el cual fueron derrotados.

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD al MIn a Min del juego de Ronda de Comodines entre los Eagles y Packers

Eagles buscan el pase

Por un boleto desde el Lincoln Financial Field

Q1:Packers y Eagles inician con rudeza

Eagles 0-0 Packers

Q1: Con tiempo y espacio, Jalen Hurts conecta con Jahan Dotson para el primer touchdown

Eagles 7-0 Packers

Jalen Hurts with all the time in the world. Touchdown Jahan Dotson!



: #GBvsPHI on FOX

: Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/oXahvjT2mR — NFL (@NFL) January 12, 2025

Q1: Eagles extiende ventaja con Gol de Campo de Jake

Eagles 10-0 Packers

Jake the Make for a 10-point Philly lead



: #GBvsPHI on FOX

: Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/7wOgNJB0RO — NFL (@NFL) January 12, 2025

Q2: Tremenda intercepción de Eagles que bloquea ofensiva de los Packers

Eagles 10-0 Packers

Al descanso con ventaja para la casa

Eagles 10-0 Packers

Q3: Escapada, escapada: ¡Solo identificaron que las placas eran '88'! Dallas Goedert encamina victoria

Eagles 16-3 Packers

Q3: Pusieron en apuros Philadelphia, Jacobs se queda a milímetros del TD

Eagles 16-3 Packers

Q4: Ahora sí, Josh Jacobs ejecuta touchdown y Green Bay se acerca

Eagles 19-10 Packers

Josh Jacobs is in to make it a six-point game



: #GBvsPHI on FOX

: Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/xIf4MH5TuB — NFL (@NFL) January 13, 2025

Q4: Eagles 22-10 Packers

Se acabó Eagles avanzan a la Ronda Divisional

Gracias por segurinos en el Min a Min, se viene lo mejor

