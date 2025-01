La NFL se une y dona 5 millones de dólares a afectados por incendios forestales

La NFL y sus equipos se han unido una vez más para ayudar a los necesitados. La Liga y algunas franquicias se unieron para donar dinero a todos los afectados tras días de devastadores incendios forestales en la zona de Los Ángeles y el sur de california.

Un día después de trasladar el partido de playoffs de la Ronda de Comodines entre los Vikings de Minnesota y los Rams al estado de Arizona, la NFL emitió un comunicado donde dieron a conocer que, donarán cinco millones de dólares a los sectores afectados por los incendios.

Los incendios continúan | AP

“La NFL donará 5 millones para ayudar a las comunidades afectadas por incendios forestales en la zona de Los Ángeles…. Estamos desconsolados por la devastadora pérdida de tanta gente en el área de Los Ángeles y estamos inspirados por el heroísmo de los socorristas y vecinos que han ayudado a los demás”, comentó la NFL en un comunicado.

Apoyaron a los afectados | AP

Los fondos llegaron gracias a una unión entre la Fundación de la NFL con los Rams, Chargers, Texans y Vikings, franquicias que han decidido aportar para ayudar a los afectados por estos incendios.

La liga donará un día después de que otro incendio se desató en una zona a varios kilómetros del complejo de entrenamiento de los Rams en el barrio de Woodland Hills, lo cual ha afectado a más de 10 mil personas.

Los equipos de la NFL, los Minnesota Vikings y los Houston Texans, anunciaron donaciones de un millón de dólares para apoyar a los afectados. Así estas dos franquicias y las dos de Los Ángeles junto con la NFL respondieron tras los días de incendios en el sur de California

We are donating $1 million to provide support and resources to those who have been impacted by the wildfires in Southern California. pic.twitter.com/be6GkAyRUV

— Houston Texans (@HoustonTexans) January 10, 2025