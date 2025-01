Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles EN VIVO NFL Ronda Divisional

Este domingo, Rams e Eagles se verán las caras en la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL.

Philadelphia parte como amplio favorito y buscará regresar a la Final de la Conferencia Nacional de la mano de Jalen Hurts y Saquon Barkley.

Por su parte, el equipo angelino llega motivado tras dar la sorpresa frente a Vikings e intentará dar la campanada nuevamente.

Bienvenidos, amigos de RÉCORD al Minuto a Minuto del duelo de Ronda Diviional entre Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles desde Lincoln Finalcial Field

Stafford con el apoyo incondicional de la familia previo al duelo ante Eagles

Stafford and fam



: #LARvsPHI - 3pm ET on NBC

: Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/EDAnTA0mZ5 — NFL (@NFL) January 19, 2025

Jalen Hurts con la última arenga

Kickoff en el Lincoln Finalcial Field

Q1 l Los Angeles 0-6 Philadelphia l Imparable, Jalen Hurts acarrea y logra el primer touchdown del juego

Q1 l Los Angeles 7-6 Philadelphia l Stafford conecta con Tyler Higbee eb las diagonales y toma la ventaja

Q1 l Los Angeles 7-12 Philadelphia l Otra escapada, ahora fue Saquon Barkley le da ventaja a Eagles

Q1 l Los Angeles 10-13 Philadelphia l Así fue la escapada de Barkley hasta las diagonales

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Oficial! Miami Dolphins jugará el primer partido de NFL en Madrid la próxima temporada