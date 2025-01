¡Festeja con su gente! Nick Foles salió a las calles de Philadelphia a celebrar con miles de fans

Philadelphia brindó una excelsa actuación a la ofensiva en el juego de Campeonato de la Conferencia Nacional ante Commanders. El equipo comandado por Jalen Hurts, mostró que quieren obtener su segundo Trofeo Lombardi; y con un jugador como Saquon Barkley en el terreno, todo puede pasar.

La extraordinaria muestra de poderío ofensivo terminó con un total de 55 puntos, todos esos puntos fueron obtenidos por anotaciones por tierra.

Philadelphia | AP|

La gente en Philadelphia, fiel a su costumbre, salió a desbordar la algarabía y locura a las calles. Eagles busca una revancha en el Super Bowl, y a la gente de la ciudad de la hermandad le encantaría.

Una de las personalidades que estuvo en los festejos, fue Nick Foles. El mariscal de campo es recordado por la obtención del único Trofeo Lombardi para la organización, y es una leyenda de las Águilas.

Foles y el Vince Lombardi | AP|

Foles es recordado por tomar el lugar de Carson Wentz después de su lesión, llevando al equipo al Super Bowl y maquilando una de las jugadas más recordadas del mismo. La ‘Philly Special’ fue la jugada que consagró a Foles como una autentica leyenda del equipo de la División Este de la Conferencia Nacional.

The Eagles ran the Philly Special two years ago today 🦅 pic.twitter.com/kM64DL3oX3

— Footballism (@FootbaIIism) February 4, 2020