Jaguars contratan a Liam Coen, coordinador ofensivo de los Bucs, como nuevo entrenador

Los Jacksonville Jaguars contrataron al coordinador ofensivo de Tampa Bay, Liam Coen, como el octavo entrenador en jefe en la historia de la franquicia. Con ello culmina una operación encubierta que incluyó al propietario Shad Khan despidiendo al gerente general Trent Baalke y a Coen cambiando de decisión con los Buccaneers.

Las partes finalizaron los detalles del contrato un día después de que Coen llamó al entrenador de los Bucs, Todd Bowles, y a otros para decirles que planeaba firmar con Jacksonville. “Para repetir mi mensaje de principios de esta semana, estoy profundamente comprometido con construir un equipo ganador aquí en Jacksonville”, dijo Khan en un comunicado.

