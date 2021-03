Cowboys: Acertó al ampliar el contrato de Dak Prescott, según expertos

Dak Prescott abrazó a su hermano Tad para celebrar su triunfo en una batalla contractual contra Jerry Jones, a quien no le quedó opción que sacar la billetera en busca de salvaguardar el devenir de su equipo. Los Cowboys acumulan 25 años sin ganar un Super Bowl, una cifra alarmante al tratarse de una de las franquicias de mayor abolengo de la NFL, pero que confían en revertir edificando su futuro alrededor de su ahora millonario quarterback.

El pasador de 27 años firmó un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares —que incluye 126 millones garantizados— además de un bono por firmar de 66 millones de dólares, el más alto en la historia de la NFL. La mesa está servida para que Prescott se convierta en la pieza angular de un nuevo proyecto en Dallas, a la espera de que su liderazgo guíe a la Estrella Solitaria de vuelta a lo más alto del cielo.

"Dak ha demostrado que hace diferencia en el campo, así que me parece que en ese sentido los Cowboys tomaron una buena decisión. Prescott es el quarterback indicado para armar un equipo alrededor", considera Iván Pirrón, comentarista de W Radio.

El contrato de Prescott contiene muchos ceros y lo coloca como el segundo mejor de la liga solo detrás de Patrick Mahomes con los Chiefs, pero tiene la ventaja de que en 2021 solo cuenta 22.2 millones contra el tope salarial, cerca del 12%. Una ventaja que le da a los Boys la oportunidad de construir un equipo ganador y aspirar a ser contendientes a cosas grandes.

"No hay duda que Dak es un líder dentro del equipo y eso quedó en manifiesto cuando se lesionó. Y no hablo de la ofensiva y los números que se vinieron a menos, sino la presencia de Dak en el vestidor, de cómo logra influir en sus compañeros y el respeto que le tienen. En el campo los números que ha tenido no hay duda que lo colocan como un buen quarterback, que puede llegar a mejorar mucho su nivel", considera Pablo Viruega, comentarista de ESPN.

La ofensiva de los Cowboys sufrió un dramático revés cuando perdió a Dak en el juego ante los Giants el 11 de octubre de 2020, pasando de una unidad que anotaba 32.6 puntos por juego con Prescott a 21.1 unidades sin el estelar pasador al mando, por lo que Mike McCarthy tuvo que readaptar su sistema alrededor de Andy Dalton.

"No lo hemos visto temporada completa con el sistema de Mike McCarthy. Dak puede ser la persona para que este equipo pueda pelear más allá de un título divisional y llegue más lejos, pero para eso necesita mejorar su defensiva, sólo no podrá Dak”, puntualiza Viruega.

