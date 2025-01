Calvin Jones, corredor estrella de Nebraska y campeón con Green Bay, falleció a los 54 años

Calvin Jones, quien corrió para más de tres mil yardad en tres temporadas con Nebraska y estuvo con los Green Bay Packers el Super Bowl de la Temporada 1996, falleció esta semana.

Jones fue un corredor histórico con Nebraska como colegial | X: @HuskerFootball

Tenía 54 años de edad y la policía reportó que su cuerpo fue encontrado en el sótano de una casa en el norte de Omaha el miércoles por la noche. Sin embargo, no han confirmado la causa de muerte, pues esperan los resultados de la autopsia.

De acuerdo con el Omaha World-Herald, una amiga de Jones -Jo Dusatko- aseguró que se sospecha de envenenamiento por monóxido de carbono. Ella aseguró que la caldera de la casa no funcionaba y Jones usaba un generador en el sótano.

Calvin Jones fue figura colegial con Nebraskas | X: @HuskerFootball

El exjugador fue un All-American en Central High School, anted de ir a Nebraska donde acarreó para tres mil 166 yardad y 40 anotaciones, además que fue seleccionado para el All-Big Eight en 1992-93.

Jones y Derek Brown formaron un tándem que se llamó los 'We-Backs', un guiño a la posición I-back de los Cornhuskers, con Jones como suplente de Brown en 1991.

In memory of Calvin Jones.



In 1991 vs Kansas, the Cornhuskers trailed 17-0.



Behind Calvin's record setting day of 294 yards and 6 touchdowns, Nebraska won 59-24. pic.twitter.com/ynEMRLjRhe

— Paul Jake Jacobsen (@HuskerTapes) January 24, 2025