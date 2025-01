Comerciales durante Super Bowl LIX vendidos en 8 millones de dólares, según reportes

Uno de los eventos más importantes en el mundo del deporte es el Super Bowl, mismo que se disputará el próximo 9 de febrero entre Eagles y Chiefs. Ante ello, las marcas compiten por anunciarse durante el transcurso del duelo.

AP

Ventas de 8 MDD por comerciales

Algunos reportes han revelado que por lo menos 10 comerciales de los que estarán presentes en el Super Bowl LIX en Fox se han vendido por 8 millones de dólares. Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox declaró hace unos meses que la venta de los espacios publicitarios había logrado un precio récord.

Nuevos interesados

Mark Evans, vicepresidente ejecutivo de ventas de anuncios de Fox Sports explicó el impacto que el evento ha tenido en las marcas para integrarse a los anuncios, a lo que considero algo "único" durante el Super Bowl LIX.

"Lo que fue único en este Super Bowl, o este mercado, fue que teníamos mucha más gente que no estaba en el juego en absoluto, y de repente dijo, no, no, tengo que entrar al juego", señaló Mark Evans.

AP

"Si aprendí algo, es que estamos en un período en el que el evento deportivo en vivo, donde las personas y las familias se reúnen para mirar, es mucho más codiciado. Hay una escalada en el precio y el interés en la demanda de deportes en vivo. Todavía tenemos margen para crecer", agregó Evans.

Aumento del Super Bowl LIX

Los anuncios del Super Bowl, comúnmente aumentan un aproximado de 100 mil dólares, no obstante para este año, los informes revelan que el aumento fue de cerca de los 500 mil, por lo que llamó la atención en la industria del entretenimiento y deporte.

También te puede interesar: Bill Belichick plantea cambiar el nombre del Vince Lombardi a 'Tom Brady'

AP