Draft de la NFL 2025: Las 18 selecciones de la temporada

Se ha terminado la temporada regular de la NFL y el orden de la primera ronda del Draft de la NFL 2025 quedaron definidas.

Los Tennessee Titans terminaron con el primer sitio dentro de la selección de las 18 mejores selecciones tras la derrota ante los Houston Texans y la victoria de Patriots sobre Bills en la Semana 18.

Titans primera selección l CRÉDITO:AP

Tras la conclusión de la Semana 18, Titanes evidenció su carencia y su necesidad será en la posición de mariscal de campo y con ello las principales posiciones están en el QB, WR, Edge, OT y S.

Mientras tanto, Cleveland Browns y New York Giants completaron el top tres dentro de las primeras selecciones, donde la defensiva y el mariscal de campo serán las prioridades respectivamente.

Browns l CRÉDITO:AP

Cabe mencionar que el orden se determinó por el récord en base a la solidez del calendario como primer criterio de desempate.

Por lo pronto, la Ronda de Comodines está a la vuelta de la esquina para los equipos que aún aspiran llegar al Superdomo de Nueva Orleans casa de los Saints en busca del anillo más prestigioso del futbol americano.

Tennessee is on the clockpic.twitter.com/Qn2nLLxsv7

— NFL (@NFL) January 6, 2025