NFL: ¿Por qué el futbol americano está asociado al Día de Acción de Gracias?

Comienza la recta final del año, y con ello la realización de muchas celebraciones como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde las familias norteamericanas se reúnen para agradecer todo lo que les sucedió a lo largo del año con una deliciosa cena y la NFL en su televisor.

Pero, ¿sabes por qué la liga de futbol americano está asociada con el Día de Acción de Gracias? Si tu respuesta en no, aquí te lo explicamos.

El Futbol Americano es una variación del Rugby y se inventó a finales del siglo XIX, en un principio solo estudiantes lo practicaban. La NFL se fundó en 1920 bajo el nombre de American Professional Football Association, en ese año se llevó a cabo el primer juego de Thanksgiving entre los Canton Bulldogs y Akron Pros.

Cinco años después se volvió a realizar un encuentro en dicho día, ahora los protagonistas fueron los Chicago Bears contra los Chicago Cardinal, solo que en esta ocasión hubo 36 mil espectadores.

El éxito provocó que la NFL transmitiera por primera vez un juego en Día de Acción de Gracias en 1934 con los Chicago Bears y los Detroit Lions, este último hizo suya la tradición de jugar cada año en esta fecha.

De 1941 a 1944 se suspendió la actividad debido a la Segunda Guerra Mundial, pero desde 1945 no se ha interrumpido la costumbre.

Hoy en día ya son tres duelos los que se llevan a cabo en el Día de Acción de Gracias; los Detroit Lions y los Dallas Cowboys juegan cada año como locales y el tercer encuentro es el más atractivo por ser dos equipos en gran momento o con alta popularidad.

Para esta ocasión los partidos son los siguientes: 11:30, Lions vs Packers; 15:30, Cowboys vs Washington y 19:20, Seahawks vs 49ers.

