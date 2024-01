Reba McEntire, Post Malone y Andra Day estarán en el Super Bowl LVIII

Reba McEntire, Post Malone y Andra Day se suman al elenco del entretenimiento previo al Super Bowl LVIII. La NFL ha desvelado la programación para el evento que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas el domingo 11 de febrero de 2024, y se transmitirá por CBS.

Reba McEntire, figura destacada en música, televisión, cine, teatro, comercio y hospitalidad, interpretará el himno nacional. Con una carrera laureada, es miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Hollywood Bowl, acumulando más de 50 premios, entre ellos ACM Awards, American Music Awards, People's Choice Awards, CMA Awards, GRAMMYAwards y GMA Dove Awards.

Post Malone, ocho veces certificado con diamante y nominado al Grammy, ofrecerá su versión de "America the Beautiful". Desde su irrupción en 2015, la extensa lista de éxitos de Post Malone incluye "Rockstar" (con 21 Savage), "Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)" (con Swae Lee), "I Fall Apart", "Psycho" (con Ty Dolla $ign), "White Iverson", "Better Now" y más.

Andra Day, ganadora del Grammy y reconocida como cantante, compositora, activista y actriz, se encargará de "Lift Every Voice and Sing". Inicialmente reconocida por su exitoso sencillo "Rise Up" nominado al Grammy en 2016, Day ha colaborado con diversos artistas internacionales. Su incursión actoral en "The United States vs. Billie Holiday" le valió una nominación a Mejor Actriz en los Oscar y dos Globos de Oro.

La producción musical del himno nacional y "Lift Every Voice and Sing" estará a cargo de Adam Blackstone, ganador del Emmy como director musical/productor. El espectáculo previo al juego y el show de medio tiempo de Apple Music Super Bowl incluirán actuaciones en Lengua de Señas Americana (ASL).

Anteriormente, la NFL anunció que Usher, reconocido como uno de los artistas más influyentes de su generación, encabezará el espectáculo de medio tiempo de Apple Music Super Bowl.

