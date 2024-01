Aficionados de los Cowboys piden a Bill Belichick como entrenador en jefe

Los Dallas Cowboys cayeron en el juego de comodín ante los Green Bay Packers luego de terminar la temporada regular con una marca de 12-5, algo que increpó a los aficionados y al propio Jerry Jones, dueño de la franquicia de Texas.

Tras la derrota ante Jordan Love y los Packers, la afición vaquera ha pedido a Jerry Jones que despida a Mike McCarthy y que en su lugar llegue Bill Belichick, esto luego de que “El Monje” fue despedido de los New England Patriots.

Belichick estuvo al frente de la organización de los Patriotas durante 24 años, periodo en el que New England ganó seis anillos de Super Bowl, logrando empatar la marca de los Pittsburgh Steelers como máximos ganadores en la historia de la NFL.

Jones despotricó luego de haber caído ante los Packers en el AT&T Stadium: "No tengo comentarios ni respuestas sobre por qué y cómo no hicimos lo que debimos hacer esta noche. A nuestros aficionados, disculparnos porque no es forma de acabar una temporada. Las últimas tres horas no dejo de preguntarme por qué fue así", comentó.

Hasta el momento no se ha confirmado cuál será el futuro de Belichick después de haber sido cortado por la organización de Nueva Inglaterra, y tampoco se ha confirmado si McCarthy continuará o no con los Dallas Cowboys.

