NFL: Techo del estadio de los Saints de New Orleans se incendió

Humo y fuego atravesaron un costado del techo del Superdome este martes mientras personal trabajaba para limpiar y preparar la arena deportiva de New Orleans para pintura.

El Departamento de Bomberos de New Orleans confirmó que los bomberos respondieron al incendio en el techo del inmueble poco antes de la 1:00 p.m. hora local. El fuego pareció estar bajo control poco tiempo después.

Los servicios de manejo de emergencias de New Orleans informaron en su cuenta de Twitter que estaban transportando una persona al hospital por "quemadas menores". Los oficiales de emergencia pidieron a las personas que se mantuvieran alejadas del área.

09/21/2021. 3- Alarm Fire. Superdome. Photos by Chief C Mickal, NOFD Photo Unit. pic.twitter.com/MSbIzQgmA0 — NOFD (@NOLAFireDept) September 21, 2021

El personal estaba lavando a presión el techo esta semana para prepararlo para pintarlo, dijeron los oficiales.

El incendio ocurrió en una en una sección del techo del Superdome llamada el "foso de canalón", dijo el vicepresidente de ASM Global, Doug Thornton, en declaraciones al The Times Picayune y The New Orleans Advocate. ASM Global administra el Superdome.

Los New Orleans Saints de la NFL juegan regularmente sus partidos como locales en el estadio y el Superdome también ha sido sede de siete Super Bowls en las últimas décadas.

El próximo partido de los Saints en el Superdome está programado para el 3 de octubre, cuando el equipo enfrente a los New York Giants. El último partido de pretemporada del equipo en agosto pasado se canceló ante la inminente llegada del huracán Ida, que tocó tierra al día siguiente.

Desde la tormenta, los Saints han estado entrenando en el área de Dallas. El partido de New Orleans del 12 de septiembre contra los Green Bay Packers se mudó a Jacksonville, Florida, debido a las preocupaciones por la infraestructura de la ciudad, aunque el Superdome no sufrió daños durante Ida.

