Los Vikings ganan y se divierten; los Bears no pueden decir lo mismo

Los Vikings de Minnesota, al igual que otros líderes de la NFL, tienen su cuota de misterios por resolver en las próximas semanas.

¿Seguirá Sam Darnold escuchando cánticos de MVP hacia el final de la temporada y durante los playoffs? ¿Podrá una defensiva que ha mostrado vulnerabilidad ante ataques de pase de alto calibre ofrecer un juego dominante contra un quarterback estrella en la postemporada?. Esto es claro: los Vikings han pasado la prueba de química del equipo.

Solo hay que voltear a la zona de anotación después de una de sus 20 intercepciones líderes en la liga, donde las celebraciones coreografiadas se vuelven más locas cada semana. Los compañeros de seguridad Cam Bynum y Josh Metellus recientemente actuaron una escena de baile de la comedia de hace 20 años “White Chicks”, completa con un salto en el aire de Bynum después de que Metellus interceptara un pase.

El coordinador defensivo Brian Flores estaba tan impresionado que ofreció elogios sin que se los pidieran en su conferencia de prensa esta semana.

“Me encanta la creatividad”, dijo Flores. “Mira, no puedes jugar a un alto nivel a menos que tengas paz. Creo que eso lo obtienes de tu preparación, y una vez que lo tienes, puedes disfrutar jugando este juego. Me gusta ver eso en nuestro grupo. Creo que es importante. Creo que al juntar eso, es cómo juegas a tu nivel óptimo.”

Los Vikings no estarían desafiando ni las proyecciones más optimistas de la pretemporada sin un talento y esquemas de primera en ambos lados del balón, pero quizás no estarían 11-2 antes de enfrentar el lunes a Chicago sin estas buenas vibras.

Desde la llegada del entrenador Kevin O’Connell en 2022, los Vikings, desde la propiedad hacia abajo, han sido elogiados como una organización donde los jugadores quieren jugar. Como cualquier lugar de trabajo, los empleados generalmente serán más productivos cuando no solo disfruten de su trabajo sino también de las personas con las que trabajan.

Una mirada a esas celebraciones de intercepciones lo mostrará justo así.

“Tienes que estar celebrando todo de la misma manera que si fueras tú”, dijo el linebacker externo Jonathan Greenard. “De esa manera continúas recibiendo las mismas bendiciones que todos los demás reciben en su momento. Todos estamos emocionados de hacer esa jugada. Todos estamos emocionados por que todos hagan esa jugada.”

El tono ha sido establecido en la cima por el afable O’Connell, quien sacó el máximo provecho de su breve viaje como quarterback suplente sujetando la tablilla.

Esa perspectiva le ha ayudado a crear un ambiente propicio para el éxito en Minnesota, desde la forma en que ha guiado a Darnold de vuelta a la relevancia con una temporada que cambió su carrera hasta la forma en que ha tomado lecciones de defensa de Flores y sus pupilos y aplicado eso hacia un mejor libro de jugadas para la ofensiva.

O’Connell, de 39 años, solo es cuatro años mayor que Harrison Smith, el safety seis veces Pro Bowl que sigue fuerte en la secundaria en su 13ma temporada en la NFL.

Unidos por el rango de edad y el respeto mutuo, O’Connell y Smith se han reunido cada viernes en la oficina del entrenador en jefe para hablar sobre la familia, la paternidad y, a veces, un poco de fútbol americano.

No hace falta decir que estas escenas no han sido comunes con los Bears esta temporada. Han caído a una marca de 4-9 después de siete derrotas consecutivas, y el entrenador Matt Eberflus fue despedido hace dos semanas.

“Siento que definitivamente he pasado por mucho aquí. He tenido mi parte justa de rachas perdedoras. Esto definitivamente no es fácil”, dijo el ala cerrada Cole Kmet. “Esto definitivamente ha sido una batalla mental, tratando de superar esto desde un punto de vista mental.”

Para un equipo como los Vikings, que suma seis triunfos seguidos y que jugará en casa en horario estelar, este podría ser el tipo de rival que podrían pasar por alto a falta de tres juegos complicados para determinar el título divisional y, probablemente, el primer lugar de la NFC.

