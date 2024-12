NFL: Así luce el panorama rumbo a la postemporada

La temporada 2024-2025 de la NFL entra en su fase más emocionante con los playoffs a la vuelta de la esquina. A pocas semanas del cierre de la temporada regular, varios equipos ya aseguraron su boleto a la postemporada, mientras otros luchan por un lugar y algunos más han quedado fuera de la contienda.

Mahomes / AP|

CONFERENCIA AFC

En la AFC, los Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Houston Texans ya aseguraron sus respectivos títulos divisionales. Los Pittsburgh Steelers también tienen su boleto asegurado y podrían quedarse con la corona de la AFC Norte con una victoria sobre los Baltimore Ravens. Esto significaría que los campeones divisionales de la AFC podrían definirse antes del cierre de la Semana 16.

Los Ravens, Denver Broncos y Los Angeles Chargers mantienen un camino sólido rumbo a los playoffs. Baltimore podría asegurar su pase con una victoria ante Pittsburgh o con derrotas de los Indianapolis Colts y Miami Dolphins.

Por su parte, los Broncos tienen un 85% de posibilidades de clasificar, pero enfrentan duros desafíos ante Cincinnati Bengals y los propios Chiefs. Los Chargers, tras vencer a los Broncos, necesitan que tanto Dolphins como Colts pierdan en la Semana 16 para asegurar su pase.

En contraste, seis equipos de la AFC ya han quedado eliminados: Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, New York Jets, New England Patriots, Jacksonville Jaguars y Cleveland Browns.

CONFERENCIA NFC

En la NFC, los Detroit Lions, Philadelphia Eagles y Minnesota Vikings ya tienen asegurado su lugar en la postemporada. Los Green Bay Packers están muy cerca de unirse al grupo, necesitando una victoria ante los New Orleans Saints o combinaciones favorables de resultados.

La NFC Este podría coronar a los Eagles si vencen a los Washington Commanders, mientras que la NFC Sur parece una lucha directa entre los Tampa Bay Buccaneers y los Atlanta Falcons, con Tampa Bay como favorito (80% de probabilidad de llevarse la división). En la NFC Oeste, el panorama sigue abierto, con los Los Angeles Rams teniendo un 53% de posibilidades de avanzar, pero los Seattle Seahawks y Arizona Cardinals aún tienen opciones.

Lions es favorito / AP|

Los Commanders podrían asegurar su boleto si vencen y se combinan derrotas de Falcons y de uno entre Rams o Seahawks. Además, los lugares N° 3 y N° 4 de la NFC permanecen abiertos, mientras que el quinto puesto parece destinado para el segundo lugar de la NFC Norte.

Por ahora, los New York Giants, Chicago Bears y Carolina Panthers han sido eliminados, mientras que los Dallas Cowboys, New Orleans Saints y San Francisco 49ers podrían seguir el mismo camino si no consiguen victorias cruciales en las próximas semanas.

BIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡A lo Antonio Brown! De’Vondre Campbell, jugador de los 49ers, dejó a su equipo en pleno partido