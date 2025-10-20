Dak Prescott se une a Brady, Manning y Rodgers con histórico récord de touchdowns

Dak Prescott, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys, vuelve a estar en el centro de la conversación de la NFL, pero esta vez por razones que reafirman su estatus de élite. Pese a las constantes críticas que lo señalan como el culpable de los fracasos del equipo en momentos cruciales, Prescott está forjando una temporada con números que solo los más grandes quarterbacks de todos los tiempos han logrado.

Dak Prescott, QB de Dallas | AP

Prescott está demostrando ser uno de los pasadores más eficientes y explosivos de la liga. Sus estadísticas lo colocan en un club exclusivo, al lado de nombres como Tom Brady, Peyton Manning, y Aaron Rodgers.

El hito más reciente que subraya la grandeza de su desempeño es haber lanzado al menos tres touchdowns sin intercepción en cuatro partidos consecutivos.

Solo un puñado de quarterbacks históricos han logrado esta racha en la historia de la NFL:

Russell Wilson (2015)

(2015) Drew Brees (2019)

(2019) Aaron Rodgers (2014)

(2014) Peyton Manning (2013-14)

(2013-14) Tom Brady (2007)

Estos números confirman que, en términos de producción estadística en temporada regular, Prescott opera al nivel de los aspirantes al MVP en la presente temporada.

El mejor pagado en la NFL

Este nivel de producción es, en parte, lo que justificó la monumental inversión de los Cowboys en su quarterback.

No por nada, Dak Prescott es el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. En 2024, el QB firmó una renovación con Dallas de 4 años y 240 millones de dólares, consolidando el contrato más grande en la historia del deporte hasta el momento de su firma. Un contrato que refleja la fe de la franquicia en su capacidad y talento.

El mejor pagado de la NFL | AP

La deuda pendiente: Los Playoffs

A pesar de sus impresionantes logros y su millonario contrato, la razón por la que los aficionados de los Cowboys y los analistas aún tienen 'sus dudas' sobre Prescott se reduce a una sola cosa: su accionar en los momentos clave de la postemporada.

Prescott ha llevado a Dallas a los Playoffs en cinco temporadas desde su llegada a la NFL en 2016. Sin embargo, su récord en postemporada es perdedor (2-5) y el equipo nunca ha avanzado más allá de la ronda divisional.

Esta falta de éxito profundo en enero y febrero es la deuda pendiente de Dak Prescott, el factor que lo mantiene alejado del consenso como un quarterback de élite en la historia de la liga, a pesar de sus estadísticas que lo comparan con los más grandes. Para silenciar a sus críticos y honrar su estatus de jugador mejor pagado, Prescott necesita transformar sus números de MVP de temporada regular en victorias cruciales en los Playoffs.

Dak Prescott llegó a la NFL en 2016 | AP