Bienvenidos al Power Ranking de RÉCORD de la NFL 2026, donde mediremos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o en su defecto para evitar la 'condena´de recibir el primer pick del próximo Draft.

Después de cinco semanas, los 49ers encabezan el listado, luego de su sufrido triunfo, con polémico final, sobre el Campeón Seahawks, que pese a la derrota mantiene intacta su etiqueta de contendiente al Super Bowl.

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Los Chiefs, sin jugar, Bills, con su espectacular y dramática victoria sobre Rams, y los sorprendentes Vikings se ubican en la parte alta; mientras que Chargers, Titans y Dolphins, únicos equipos sin ganar en la campaña, están en el paredón del sótano.

1 San Francisco 49ers (6-0)

Primer equipo con seis victorias, claro está, porque Chiefs y Vikings, los otros invictos, ya descansaron. Los 49ers se sobreponen a las lesiones, ahora fue Mike Evans. Sin embargo, con Christian McCaffrey y un Brock Purdy entonado, encuentran la manera de salir adelante. La próxima semana toca Falcons. Se vislumbra el 7-0. (José Moreno).

2 Kansas City Chiefs (5-0)

Parece increíble, pero los Chiefs están pasando desapercibidos mientras siguen haciendo lo que mejor saben: ganar. Kansas City marcha invicto y Patrick Mahomes, apenas diez meses después de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior, está jugando a un nivel considerable. Con Kenneth Walker liderando la NFL en yardas terrestres, el equipo de Andy Reid tiene argumentos de sobra para reclamar el trono. Y cuidado, porque sus próximos enfrentamientos ante Seattle y Denver podrían terminar de recordarle a toda la liga que los Chiefs nunca se fueron. (Emiliano Arias).

Patrick Mahomes logró una buena actuación frente a Colts | AP

3 Buffalo Bills (5-1)

La defensa de los Bills es una gran preocupación para el futuro y las aspiraciones de este equipo, pero mientras en ofensiva tengan a Josh Allen seguirán siendo contendientes a ganarlo todo. El mariscal de Buffalo es una de las grandes armas ofensivas en la historia de la NFL y hoy el principal candidato a ganar el MVP de la temporada. Los veo peleando en playoffs, pero con esta defensa casi imposible ganar el Super Bowl. (César Cuervo).

4 Seattle Seahawks (3-3)

La libreta de errores no se cierra. Caer 17-14 ante los Denver Broncos expuso una vez más los vicios que arrastran desde semanas previas: dos costosas intercepciones de Sam Darnold y un juego terrestre incapaz de imponer condiciones. Comenzaron el año dominando, pero tres caídas consecutivas en la campaña demuestran que la solidez del inicio era un espejismo. (Carlos Chávez).

5 Minnesota Vikings (5-0)

Bye Week de mucho valor para los Vikingos. Después un inicio de temporada perfecto —e inesperado—, el equipo de Kevin O'Connell seguramente tomó muy bien el descanso para reponer energías y medirse en la Semana 7 a unos Colts que seguramente no amenazarán su invicto. (Esteban Gutiérrez).

La defensiva de Buffalo Bills se lució en la victoria ante Vikings | AP

6 Jacksonville Jaguars (4-2)

Sí, sufrieron mucho y ganaron en agonía, pero semana a semana siguen demostrando que van en serio. Trevor Lawrence cada día se ve con más confianza y saca provecho de su armas ofensivas, con Tuten y Washington en modo fire. Por cierto, su defensiva también se ha visto muy sólida. (Esteban Gutiérrez).

7 Baltimore Ravens (4-2)

Sin Lamar Jackson el equipo está en problemas. Tyler Huntley fue el QB titular esta última semana y poco pudo hacer. Apenas lanzó para 165 yardas. A eso se la suma de Derrick Henry tuvo una muy mala tarde. La defensiva hizo su trabajo, pero sin ataque no hay mucho para dónde mirar. (José Moreno).

Ravens y Jaguars enfrentándose en el partido de TNF de Semana 9 | AP

8 Los Angeles Rams (2-4)

Lo que prometía ser una temporada de ensueño en Los Ángeles se está convirtiendo en una película de terror. Los Rams, que comenzaron como favoritos para conquistar el Super Bowl, se desplomaron hasta el puesto 16 después de una dolorosa derrota por 18-16 ante Arizona. Para colmo, Davante Adams estará fuera entre seis y diez semanas por una lesión en el tendón de la corva. Aunque el equipo de Sean McVay presume números de élite tanto en ofensiva como en defensiva, la realidad es que no logra traducirlos en victorias. El talento está ahí, pero la paciencia comienza a agotarse y el supuesto equipo de ensueño luce cada vez más como una enorme decepción. (Emiliano Arias).

9 Denver Broncos (4-2)

Contrario a los Bills, en Denver lo que preocupa es lo inoperante de la ofensiva y principalmente de Bo Nix, quien está promediando 4.9 yardas por intento de pase, la cifra más baja en los últimos 20 años para un QB que disputó al menos 6 partidos en una temporada (ocupa el puesto 701 de 701). Sin embargo, esta defensiva es tan buena que no necesita mucha ayuda para poder ganar partidos. (César Cuervo).

10 Detroit Lions (3-2)

Silencio absoluto en Detroit pero con una evolución que mete miedo. Su semana de descanso llegó en el momento perfecto para recuperar piezas clave en la defensiva y planificar la brutal contienda que se les viene en la NFC Norte. El equipo de Dan Campbell viene de dar su mejor exhibición del año al triturar a Arizona la jornada anterior, demostrando que cuando Jared Goff y Jahmyr Gibbs están finos, son una ofensiva imparable. (Carlos Chávez).

11 Cincinnati Bengals (3-2)

Los Bengals tuvieron una semana de descanso, pero eso no significa que puedan dormir tranquilos. Joe Burrow y Ja'Marr Chase siguen siendo las principales armas de una ofensiva capaz de hacer daño a cualquiera, pero la defensiva continúa siendo el gran dolor de cabeza, especialmente después de permitir 466 yardas terrestres en sus últimos tres encuentros. Con marca de 3-2, los Bengals tuvieron tiempo para ajustar las piezas y recuperar energías, porque una cosa es descansar y otra muy distinta es quedarse dormidos en plena carrera por los Playoffs.(Emiliano Arias).

12 Green Bay Packers (4-2)

Hay cosas que nunca cambian, como lo es la paternidad de los Packers sobre los Bears. Pese al dubitativo inicio de campaña para los de Wisconsin, la afición quesera puede respirar un poco tras colocarse con un récord de 3-2 y las últimas grandes exhibiciones del trío Love-Golden-Watson. Sin embargo, Green Bay no puede confiarse, ya que la siguiente semana es contra los Cowboys, sin Parsons y en Primetime. (Emiliano Arias).

13 New England Patriots (4-2)

Sí, A.J. Brown regresó, pero su desempeño fue terrible. Pese a esto, Drake Maye supo aparecer en los momentos clave del partido y sumó tres pases de anotación más a sus registros. Lo preocupante: siguen sin encontrar un líder en el juego terrestre y eso limita de cierta manera a la ofensiva. (Esteban Gutiérrez).

14 Chicago Bears (4-2)

Regresó Caleb Williams y también la sonrisa de Ben Johnson y del resto de los Bears. Luego de tres encuentros ausentes, el pasador volvió a comandar el ataque y se vio la diferencia. Lanzó para 305 yardas. Chicago llegó a tener hasta más de 40 minutos de posesión de balón ante Atlanta y lo consolidó con puntos. Jugando así, resurge la esperanza de pelear por la división. (José Moreno).

15 Carolina Panthers (3-2)

¡Qué alguien avise en Carolina, porque estos Panthers van en serio! Después de años de dudas y frustraciones, Bryce Young finalmente está demostrando por qué fue elegido con la primera selección global del Draft. El quarterback lidera la NFL con un promedio de 309.8 yardas por pase, además de acumular 11 touchdowns y apenas dos intercepciones. La defensiva también ha levantado la mano tras su desastroso debut ante Chicago, convirtiendo a Carolina en un equipo mucho más equilibrado. Los Panthers ya están entre los diez mejores y, aunque todavía falta mucho camino, comienzan a dejar de ser una sorpresa para convertirse en una amenaza real en la NFC. (Emiliano Arias).

16 Pittsburgh Steelers (4-2)

Los Steelers no son un buen equipo, tienen defensiva, pero no tienen jugadores diferenciales en ataque y no tienen buen coaching. El manejo del reloj de Mike McCarthy comienza a ser preocupante y estuvo a nada de costarles el partido, que terminaron ganando en tiempo extra ante un equipo con un mariscal de campo novato no drafteado. Rico Dowdle regresó y le robó reflector a Jaylen Warren, mientras que el novato Germie Bernard parece darle un poco de luz a esta ofensiva, pero nada impresionante. (César Cuervo).

17 Philadelphia Eagles (2-4)

Crisis total en el nido y el asiento de Nick Sirianni arde. Perder sin atenuantes en casa 25-14 contra los Carolina Panthers estira una racha de tres derrotas consecutivas. El panorama es catastrófico tras confirmarse la demoledora baja de Jalen Hurts, quien se perderá el resto de la temporada. Con Tanner McKee bajo el centro la ofensiva lució inoperante. Pasaron de ser contendientes a un plantel sin brújula donde luce sumamente difícil rescatar el año sin su quarterback franquicia. (Carlos Chávez).

18 Las Vegas Raiders (3-3)

Ni eran tan buenos con su récord de 3-0, ni ahora son tan 'malosos' con tres descalabros consecutivos. Detesto las derrotas dignas en la NFL, pero hay que admitir que la forma en que compitieron al caer ante un candidato al Super Bowl por la AFC, como son los Bills, debe ilusionar de cara al futuro inmediato. Llevar a Klint Kubiak como coach es ya un acierto total, así como apostar por Kirk Cousins como quarterback, mientras sigue el desarrollo de Fernando Mendoza (Mario Hernández).

19 New York Giants (3-2-1)

Dura derrota en su visita a Nueva Orleans, sin embargo, creo que la atención no debe ir al resultado, pues parece que se acabó la paciencia con Jameis Winston. Con el marcador en contra, J.J. McCarthy entró en el cuarto cuarto y tuvo una actuación sobresaliente, incluso estuvo cerca de igualar el marcador en la recta final. ¿Quién será el titular en la Semana 7? (Esteban Gutiérrez).

20 Atlanta Falcons (2-4)

Atlanta no logra aprovechar su localía y así no hay manera de aspirar a postemporada. Los emplumados cayeron por tercera ocasión en casa en el mismo número de juegos programados. Su defensivo se vio superada por Chicago. Bijan Robinson no explotó por tierra y eso es quitarle media posibilidad de victoria a Falcons. (José Moreno).

21 Cleveland Browns (4-2)

Los Browns están demostrando que en la NFL no hace falta ganar con estilo para convertirse en un dolor de cabeza. Cleveland derrotó 13-10 a Baltimore impulsado por una defensiva que suma 19 capturas de quarterback, la segunda mejor cifra de la Liga. Su ofensiva está lejos de ser espectacular, pero el equipo de Todd Monken ha encontrado la fórmula para sobrevivir en partidos cerrados: sus cuatro victorias llegaron por diferencias de cuatro puntos o menos. Lo más sorprendente es que Cleveland está peleando la cima de la AFC Norte, algo que parecía impensable después de su complicado arranque de temporada. (Emiliano Arias).

22 Dallas Cowboys (2-4)

Los Vaqueros son un mal equipo de futbol americano. La ofensiva no es ni de cerca lo que nos prometieron en pretemporada y la defensiva es mala en todos los aspectos. No generan presión sobre el mariscal rival y la secundaria es una preocupación real, Caleb Downs no ha sido la solución pese a lo alto que lo tomaron en el draft. La ofensiva no termina de carburar pese a todo lo que prometieron. (César Cuervo).

23 Indianapolis Colts (2-4)

La “Taylordepencia” es real y alerta en Indianápolis. Los Steelers encontraron la fórmula para ganar a los Colts, y no, no solo fue la sublime actuación de Rodgers, fue que lograron detener la carrera y ganaron la batalla en las trincheras. Daniel Jones tuvo que usar su brazo la mayor parte del tiempo y, aunque no se equivocó, tampoco trascendió. Ahora, los Potros tendrán que remar a contracorriente en el Sur, pues los Jaguars se alejan con peligro. (Emiliano Arias).

24 Houston Texans (2-4)

Un respiro internacional que reescribe el rumbo de su temporada. En un emocionante choque en el Estadio de Wembley, vencieron 34-31 a los Jacksonville Jaguars gracias a un gol de campo de último segundo de Ka'imi Fairbairn. C.J. Stroud recuperó la magia al registrar 312 yardas aéreas y 3 touchdowns. El terrible bache de 0-4 con el que iniciaron el año empieza a quedar en el olvido. (Carlos Chávez).

25 New York Jets (2-4)

Vendieron cara la derrota ante Nueva Inglaterra, pero estos Jets siguen sin ser un equipo sólido y que muestra problemas en las tres facetas del juego. La buena noticia para ellos es que el novato Omar Cooper volvió a la actividad y lo hizo con una actuación sublime que llamó poderosamente la atención. (Esteban Gutiérrez).

26 Tampa Bay Buccaneers (1-5)

El efecto de la semana pasada se desmoronó por completo. La inconsistencia volvió a Raymond James Stadium al caer 26-19 contra los Pittsburgh Steelers, rompiendo el momento anímico que traían tras pegarle a Dallas. Jalon Daniels sufrió la presión rival entregando dos intercepciones. El equipo sigue hundido en un récord perdedor difícil de maquillar. (Carlos Chávez).

27 Washington Commanders (1-4-1)

En Washington, las buenas noticias duran poco y los problemas parecen multiplicarse cada semana. Jayden Daniels comienza a recuperar la magia que lo convirtió en una de las grandes sensaciones de la NFL, pero ni siquiera su talento ha sido suficiente para rescatar a unos Commanders que se hunden en la clasificación. La derrota ante San Francisco volvió a exhibir las cuestionables decisiones de Dan Quinn, quien incluso pareció confundirse con la situación de una cuarta oportunidad. Con apenas una victoria en seis encuentros y una ofensiva que convierte únicamente el 30.9 por ciento de sus terceras oportunidades, la presión sobre el entrenador es enorme. Washington entra en su semana de descanso con una pregunta incómoda: ¿seguirá Quinn al mando cuando regresen al campo? (Emiliano Arias).

28 New Orleans Saints (2-4)

Preocupante la forma en la que los Giants estuvieron a nada de sacarles el partido después del ingreso de JJ McCarthy. El juego de pase con Tyler Shough tiene chispazos interesantes con Chris Olave, Devaughn Vele y seguro el próximo debut del novato Jordyn Tyson ayudará más temprano que tarde, pero el juego terrestre no existe tras las lesiones de Travis Etienne y ahora de Alvin Kamara. (César Cuervo).

29 Arizona Cardinals (2-4)

Triste. Cada año es lo mismo con los Cardinals. No mejoran, no cambian, no nada. Arizona se ha convertido en un equipo sumamente irrelevante y una victoria casi segura para cualquier rival; Detroit aprovechó la situación. ¿Qué fue lo más relevante del Pájaro Rojo esta semana? El intercambio de Harrison, otro jugador que fue una selección alta -la cuarta global de 2024 para ser precisos-, pero que nunca logró despegar. (Emiliano Arias).

30 Los Angeles Chargers (0-6)

Terrible de los Chargers con su inicio de 0-6. Solo en tres ocasiones previas arrancaron se forma similar y ocurrió en 1975 y 2000. Obviamente luce ya imposible pensar en playoffs. Su ofensiva apenas promedia 15 puntos por partido. Mike McDaniel corre peligro como coordinador ofensivo si no mejora esta semana. Lo mejor para ellos es que hay bye, tiempo suficiente para tomar medidas. (José Moreno).

31 Tennessee Titans (1-5)

Por fin llegó la primera alegría del año, construida desde el orgullo de la trinchera. Superar 26-20 a los Indianapolis Colts cortó la humillante sequía con la que abrieron la campaña. Aunque Cameron Ward tuvo una tarde discreta por aire, Joey Slye fue la figura anotando 14 puntos con sus patadas y la defensiva sofocó a Daniel Jones con 6 capturas. Siguen en el fondo de la Liga, pero esta semana demostraron que aún tienen signos vitales. (Carlos Chávez).

32 Miami Dolphins (0-5)