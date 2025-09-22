Detroit Lions vs Baltimore Ravens EN VIVO NFL Semana 3

Sigue EN VIVO las acciones más importantes del Monday Night Football

Detroit Lions vs Baltimore Ravens
Detroit Lions vs Baltimore Ravens | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
22 de Septiembre de 2025

Sigue las acciones del MNF aquí:

2Q Ravens 7-14 Lions | ¡TOUCHDOWN LIONS! Montgomery le devuelve la ventaja a los visitantes

 

FIN DEL PRIMER CUARTO

1Q Ravens 7-7 Lions | ¡TOUCHDOWN RAVENS! Con King Henry, Baltimore responde de inmediato

 

 

1Q Ravens 0-7 Lions | ¡TOUCHDOWN LIONS! Rápidamente los visitantes se van arriba en el marcador

 

 

1Q Ravens 0-0 Lions | ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Un duelo digno de Super Bowl. La Semana 3 llega a su fin con las acciones del Monday Night Football enfrentando a los Baltimore Ravens y los Detroit Lions en el M&T Bank Stadium.

Los Ravens (1-1) comenzaron la temporada con tropiezos, luego de dejar escapar una ventaja frente a los Buffalo Bills en la Semana 1. Sin embargo, lograron reponerse con una contundente victoria por 41-17 sobre los Cleveland Browns el pasado domingo, mostrando el poder ofensivo de Lamar Jackson y compañía.

Por su parte, los Lions (1-1) también tuvieron un inicio difícil, cayendo en su visita a los Green Bay Packers en el debut de temporada. No obstante, se levantaron con fuerza y respondieron de manera categórica al derrotar por 52-21 a los Chicago Bears en la Semana 2,

La rivalidad entre ambas franquicias ha sido corta pero clara: Baltimore domina la serie histórica con seis triunfos en siete enfrentamientos. Además, los Ravens suman cinco victorias consecutivas contra Detroit.
La última vez que se vieron las caras fue en 2023, cuando los de John Harbaugh se impusieron de manera categórica por 38-6.

