Henry Martín: 'No podemos regresar a México sin una medalla'

México derrotó 0-3 a Sudáfrica en el último juego del Grupo A del torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para clasificar a los Cuartos de Final.

Henry Martín fue el que sentenció la victoria ante los africanos y ahora están enfocados para el duelo de Cuartos ante Corea del Sur y de vencer, se acercarían a la posibilidad de medallas, que es lo que busca el seleccionado nacional.

"Lo que todos (en el equipo) decimos es que no podemos regresarnos sin una medalla, no podemos regresar a México sin una medalla, eso lo tenemos claro. La única razón por la que se comenta eso es porque es verdad, tenemos que ir paso a paso", reveló Martín para TUDN.

"No podemos pensar en la Final, tienes que enfocarte rival a rival, dejar todo en cada partido y no importa quién juegue en la cancha sabemos que lo hará bien, por eso mencionamos tanto lo del equipo, del grupo, porque así estamos, todos juntos buscando el mismo objetivo y tenemos el mismo sueño", agregó.

Además el atacante del América aseguró que no le afectan las críticas por su falta de gol con el combinado Tricolor en Tokio 2020, pues hasta antes del juego ante Sudáfrica no había podido anotar.

"Antes sí me afectaba o me importaba mucho lo que decían de mí, me fijaba mucho en redes sociales lo que decía la gente o los medios, pero llega un punto en tu carrera en el que te deja de importar eso y te preocupas más por ti, y sabes para qué es lo que estás y qué estás haciendo bien o mal, porque uno tiene que ser autocrítico", sentenció Henry.

