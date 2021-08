Rut Castillo: 'Estoy contenta de haber superado cada una de las adversidades para llegar a JJOO'

Rut Castillo celebrará 20 años en la gimnasia rítmica de manera histórica en su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde se convertirá en la primera mexicana en competir en esta disciplina en la máxima justa deportiva.

"Ya logré lo que había soñado, que era una clasificación olímpica. Ahora creo que tendré que buscar cuál es mi siguiente sueño porque se dio esta clasificación y creo que sigo digiriéndolo. De hecho, hasta no estar en Tokio compitiendo voy a estar satisfecha, logré mi sueño olímpico", platicó Castillo en entrevista con RÉCORD.

"La gimnasia me ha dado mucho desde los seis años que entré a artística, después a los 10 años entré a rítmica, y me he desarrollado como persona a través de la gimnasia. Es una parte mía, es donde me he desenvuelto más, donde he descubierto muchas cosas, he podido viajar, conocer otros países, descubrirme también como ser humano y para mí la gimnasia es el deporte más bonito que existe y es mi pasión", aseguró la gimnasta de 30 años de edad.

Tras no clasificar a los Juegos de Río 2016, Rut decidió hacer una pausa en su carrera hasta que compitió en la Universiada Mundial de 2017 que le dio el impulso que necesitaba para regresar fuerte y renovada. A parte de ahí agarró vuelo hasta lograr la clasificación a Tokio 2020.

"Sí hubieron muchos momentos en los que me daba de topes y decía ya me voy a retirar, voy a hacer otras cosas de mi vida, como que veía lejos el poder realizar esta meta de clasificar a Juegos Olímpicos, pero algo dentro de mí también tenía esa esperanza y nunca dejé de intentarlo.

"Entonces también me quedo con este aprendizaje que algo en mi interior seguía perseverando y manteniendo estos valores que al final de cuentas un deportista tiene como la constancia, la responsabilidad, la disciplina, la entrega, la pasión al deporte. Estoy contenta de haber superado cada una de las adversidades que de pronto la vida nos ha puesto y también muy agradecida con cada una de las enseñanzas que esta vida me ha traído hasta ahora", aseguró la gimnasta nueve veces mundialista.

POSITIVO EN CONTROL, UN DURO GOLPE

El positivo de dopaje en un control antidopaje realizado durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica de 2010 fue una de las grandes adversidades que enfrentó Rut Castillo en su carrera deportiva.

“Obviamente no tomé nada para ganar ventaja sobre mis competidoras, ni nada. Fue al final un producto que estaba contaminado que estaba tomando y pues no fue con dolo, entonces salí bien librada porque era un castigo de dos años sin competir y por toda mi defensa me lo redujeron a seis meses, entonces ya no fue tanto tiempo, pero fue muy duro el proceso.

“En primer lugar por sentirme señalada por algo que no había hecho intencionalmente y en segundo lugar todo lo que implicó desde perder a mi entrenadora, ya no me quería entrenar porque hubo malos entendidos y como que me quedé varada en la nada, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, con quién entrenar. Me sentía perdida y no sabía a dónde ir”, platicó Castillo en entrevista con RÉCORD.

Otro momento complicado, aseguró la tapatía, fue el año y medio que se alejó de la gimnasia.

“No me retiré al 100 por ciento, como que no tenía el valor de decir ya me voy a salir, pero sí me alejé mucho de la gimnasia, estuve como un año y medio sin entrenar, sin competir y me hice entrenadora, de hecho, fue un momento de mucho aprendizaje y muy bonito para mí. Agradezco que hayan pasado así las cosas porque regresé renovada, con otro enfoque, más madura. Fue difícil porque me quise retirar por no haber logrado justamente la clasificación a Río 2016 y me costaba mucho trabajo decir ‘me voy a aventar otro ciclo olímpico’ porque la vida de un deportista de alto rendimiento es entrega total al deporte y no estaba segura de quererlo hacer. Después de mi año sabático regresé muy inspirada, muy motivada y qué bueno porque se han dado cosas muy bonitas en este ciclo olímpico para mí”, mencionó Castillo, quien ha dedicado 20 años a la gimnasia rítmica.

