Tonatiuh López sobre su participación en JO: 'Sueño con darle una medalla a México'

Jesús Tonatiuh López correrá en busca de repetir su récord personal (1:43.438) que lo coloque en la Final de los 800 metros en su debut olímpico en Tokio 2020.

“Pienso que van hacer unos muy buenos Juegos, un muy buen debut. Ahorita como estamos entrenando, como hemos estado compitiendo, creo que se va a hacer un muy buen papel. Van a ser unos muy buenos Juegos y en tres años yo creo que van a ser mucho mejores”, platicó López en entrevista con RÉCORD.

“Sueño en algún momento en poderle dar una medalla a mi país, quiero seguir bajando mis marcas, que mis ídolos sean mis rivales de muerte y unirme a ese selecto grupo de atletas sonorenses: Alejandro Cárdenas, Ana Gabriela Guevara. Lo estamos buscando y estamos trabajando para ello”, agregó.

Previo a la máxima justa deportiva, el oriundo de Hermosillo, Sonora, rompió por quinta ocasión consecutiva el récord mexicano de 800 metros, que lo coloca entre los primeros siete mejores del mundo.

Sin embargo, el mediofondista es consciente que el punto álgido de su carrera será en los Juegos de París 2024.

“Los 800 metros son muy difícil. Es una prueba complicada, es lo suficientemente corta como para ir rápido y lo suficientemente larga como para tenerla que aguantar. Entonces son muchas cosas de las que tienes que estar al pendiente, como es muy corta también hay muchos momentos en los que tienes que pensar muy rápido lo que tienes que hacer, donde me meto, es una prueba complicada, pero la verdad para mí es la mejor prueba del atletismo”, aseguró López, quien romperá 32 años de sequía tricolor en la máxima justa deportiva en esta prueba.

"Primero siento mucha emoción, ya de que por fin se van a hacer, alegría, nervios también, pero al final de cuentas siento mucha emoción, muchas ganas de ir a representar a mi país y de hacer lo mejor que podamos", aseguró el referente mexicano de los 800 metros.

A partir de Tokio 2020, comenzará la carrera de Tonatiuh, aseguró el atleta de 23 años de edad.

“Apenas va empezando mi carrera, no creo que haya hecho nada relevante aún, así que apenas estamos empezando lo que queremos, todo lo que he recorrido solamente es la introducción de todo lo que vamos a empezar hacer. Mi carrera deportiva va a poder empezar a contar a partir de Tokio”, aseguró López, quien hizo historia en 2017 al liderar el ranking mundial delos 800 metros de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), ahora World Athletics.

¿CÓMO INICIÓ EN EL ATLETISMO?

Su incursión en el atletismo fue una casualidad para Jesús Tonatiuh López, quien encontró en los 800 metros su más grande pasión.

"Me inicié cuando estaba en tercero de primaria y realmente a esa edad uno no sabe qué es el atletismo. Entrenaba futbol bandera porque a mi papá le gusta mucho el futbol americano, ahí empecé con el deporte y mi entrenador notó que tenía un poco más de resistencia que los demás alumnos e invitó a mis papás a inscribirme en una carrera, creo que era de 400 metros en calle, de niños. Gané la carrera y fue cuando mis papás me llevaron a entrenar atletismo y poco a poco le fui agarrando cariño al deporte.

“Realmente cuando estaba muy chiquito no me gustaba, de hecho odiaba el atletismo porque se me hacía muy cansado y tedioso pero ahorita es mi pasión, me gusta mucho. Me gusta mucho correr porque libero mucha energía, por la adrenalina de estar corriendo contra ti”, recordó López en entrevista con RÉCORD.

El sonorense comenzó a destacar en los mil metros por lo que su entrenador lo cambió a los 800 metros, prueba en la que llegó a su primera Olimpiada Nacional y conquistó el segundo lugar en su debut.

La Olimpiada Nacional Tijuana 2013 tiene un significado especial para Tonatiuh, quien a partir de ese momento comenzó a escribir su nombre en el atletismo tricolor.

“Esa carrera la recuerdo toda, fue la que me dio pase a mi primera competencia internacional, mi primer Mundial, mejoré mi marca, que no tenía contemplado, y me valió un récord de la categoría. Es una de las carreras que más satisfacción y más contento me ha dejado”, rememoró.

