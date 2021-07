Gignac sobre eliminación de Francia de JO: 'No lo considero un fracaso'

André-Pierre Gignac arribó este jueves a México tras ser eliminado por Japón en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pese a culminar su participación en Fase de Grupos, el jugador de Tigres no lo considera un fracaso, pues él y sus compañeros dieron el máximo.

"¿Fracaso?,somos la selección de Francia, la campeona del mundo, pero si supieran todos los inconvenientes que pasaron en esa selección, yo no lo considero un fracaso, porque lo dimos todos, no fue suficiente, en el futbol no es suficiente ir con las ganas", dijo en entrevista con medios.

Respecto al nivel de juego de Florian Thauvin, quien fue muy criticado, el Bomboro aseguró que se debe a la falta de ritmo por no haber jugador.

“No fue fácil para nadie. Hace mucho que no jugaba partidos oficiales, en el partido amistoso lo vi bien pero son cosas de cada quien”, finalizó.

