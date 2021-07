Paola Pliego: 'A mí me enseñaron a no acusar a mis compañeros'

La esgrimista mexicana, Paola Pliego dio su opinión acerca de la situación de los uniformes de las softbolistas mexicanas, en donde aseguró sentirse indignada por la investigación de este hecho.

“Yo valoro mucho cada uniforme que he portado y sin importar dónde nací he luchado por conseguir siempre un resultado, pero me indigna que esto sí lo quieran investigar y no la afectación a la vida e integridad de tantos atletas por culpa de dirigentes corruptos”, dijo en Twitter.

Asimismo, la queretana arremetió contra las boxeadoras, quienes dieron a conocer la situación, pues aseguró que no debieron exponer el hecho en redes sociales.

“Por cierto, a mí me enseñaron a JAMÁS acusar a mis hermanas o mis compañeros a menos que corrieran algún peligro”, publicó en su cuenta de Twitter la tarde de este jueves.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JEFE DE MISIÓN DEL COM: 'PUEDEN HABER SANCIONES LEGALES PARA EL EQUIPO MEXICANO DE SÓFTBOL'