Rommel Pacheco sobre JO: 'Existe mucha presión, pero he aprendido a disfrutar'

El clavadista mexicano, Rommel Pacheco iniciará su camino en Tokio 2020 este lunes 2 de agosto en el Trampolín de 3M masculino, por lo que este jueves habló de cómo vive los días previos a su participación.

"Conforme te vas acercando a la competencia, sientes nervios, la presión, todo mundo espera la medalla de oro, el compromiso más grande en mi vida es el día de hoy, es mi última competencia y me retiro imagínense el peso que se siente en los hombros de un deportista", aseguró en sus historias de Instagram.

Y es pese a la presión que genera representar a un país, Pacheco aseguró que ha aprendido a disfrutar cada una de sus competencias.

"También he aprendido a disfrutar y darle la vuelta a esa situación, para que sea algo positivo, cuando estoy parado en el trampolín tengo la determinación de hacerlo bien", siguió.

"No ha habido mayor orgullo para mí, que representar a México, lo voy a dar todo para ver la bandera en el poido, no ha habido día que no le ponga el máximo a cada entrenamiento", finalizó.

