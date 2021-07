Tokio 2020: Medallistas Olímpicos lamentaron acción del equipo de Sóftbol con uniformes

Medallistas olímpicos mexicanos lamentaron la acción de algunas jugadoras de la selección de Sóftbol que dejaron parte de sus uniformes en la Villa Olímpica de Tokio.

“Es lamentable porque, aunque esté feo o esté bonito, o sea de una marca equis o una marca muy reconocida, es la piel que se usó para Juegos Olímpicos, esa es la piel de México en esta ocasión y es una falta de respeto total el que lo hayan dejado. Ya quisiera yo tener un recuerdo de este uniforme de estos Juegos Olímpicos por México y bueno, desafortunadamente es un caso lamentable.

"Eso no puede ser, eso es una cosa también de educación, de respeto hacia el país, de respeto hacia las autoridades que les dieron el uniforme y sin duda al mismo deporte. Lamentable situación”, declaró Óscar Salazar, subcampeón olímpico de taekwondo en Atenas 2004 y quien ganó dos medallas de bronce como entrenador para Egipto en Tokio, en entrevista con RÉCORD.

El subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves, respaldó al presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, en su intención aplicarle una sanción al equipo de sóftbol, que finalizó en cuarto lugar en la máxima justa deportiva.

“Fue una violación flagrante y un insulto de nuestros símbolos olímpicos y patrios, ya que es conocido que este equipo, una vez que perdió el partido por la medalla de bronce ante Canadá, tiró los uniformes a la basura y que además tienen la bandera de México, el escudo del Comité Olímpico Mexicano y sin duda alguna, es un acto totalmente reprobable”, declaró Aceves Villagrán, presidente de Medallistas Olímpicos de México.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

Mientras que Luz Acosta, medallista de bronce de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se dijo en shock y le cuesta entender la acción de las softbolistas mexicanas.

"A mí me costó muchos años ganarme un uniforme olimpico, nunca regalé absolutamente nada cuando me pedían que les regalara un pants o una playera porque iba a acabar de trapo para lavar el auto. Es algo que no se vende a la vuelta de la esquina y cuesta mucho trabajo obtenerlo, esfuerzo, dedicación, lágrimas, desveladas, etcétera. No me explico qué pasó por sus mentes para tirarlo a la basura, algo inaudito", mencionó Acosta.

