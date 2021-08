Úrsula Sánchez previo a su debut en Tokio 2020: 'Es mi sueño hecho realidad'

Aguerrida, valiente, resiliente, guerrera, madre, mujer, militar y maratonista. Úrsula Sánchez debutará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde disputará el tercer maratón de su vida.

"Lo primero que llega a mi mente es un sueño cumplido, es la culminación de mi carrera, pero quiero continuar. Escucho Tokio y es mi sueño hecho realidad.

"Me considero una mujer muy fuerte, una mujer bien guerrera, muy valiente, ya tengo en busca de este sueño olímpico más de 18 años. Soy una apasionada por el atletismo. Soy madre, soy militar y estoy muy orgullosa de lo que represento", platicó Sánchez en entrevista con RÉCORD.

Impulsada por sus papás, Úrsula se inició en el atletismo a los 6 años de edad y a los 12 ya representaba a Jalisco. Comenzó a correr 400 metros, pasó por los 800, los mil 500, los 5 mil, 10 mil, hasta que decidió incursionar en los 42.195 kilómetros.

"Es una experiencia maravillosa porque lo estuve buscando durante muchos años, fue mi segundo intento. En mi debut (en maratón) me quedé a dos segundos de dar la marca para Juegos y en esta oportunidad que tuve en Arizona lo corrí por debajo de la marca mínima me sentí que toqué el cielo, dije lo logré y me siento muy afortunada.

"Siempre tuve esa ilusión (de ir a JJOO) pero nunca lo deseé tanto como hasta apenas hace seis años, siete, que fue gracias a mi entrenador que me lo propuso y dijo que sí lo podía lograr. Entonces me la creí y trabajamos de fondo, a profundidad, a conciencia con mucha madurez para lograrlo, sin saber en qué prueba. Nos preparamos para un 10 mil, nos preparamos para un 5 mil, para el maratón y mira se logró", mencionó Úrsula, quien tiene como su más grande motivación a su hija Zoé.

La atleta de 33 años de edad conquistó la medalla de oro en los 10 mil metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde impuso récord con 33 minutos, 41 segundos y 48 centésimas; en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue octava con crono de 33’22.30 e hizo su debut en los 42.195 kilómetros en enero de 2020 en el Maratón de Houston, donde finalizó sexta con 2 horas, 29 minutos y 32 segundos. Y en diciembre pasado dio la marca olímpica tras finalizar en el octavo lugar del Maratón de Arizona con 2h29'11".

