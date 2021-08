Nuria Diosdado tras Tokio 2020: 'Me tomaré un reposo y luego decidiré mi futuro'

En esta edición de Juegos Olímpicos uno de los temas que más ha generado opiniones es la salud mental. Priorizar el descanso se convirtió en un discurso que encabezó Simone Biles y que poco a poco se está retomando en otras disciplinas y países. Tras su llegada a México, Nuria Diosdado confesó que aún no sabe hacia donde seguirá su carrera deportiva y que primero debe descansar para tomar una decisión.

“No, sinceramente mi mente estaba en Tokio y ahora en unas vacaciones. ¿Qué siga para mí? No lo sé. Quiero ver qué es lo que quiero hacer, cómo voy a continuar, si seguiré dentro del agua, si me tomaré un descanso, no lo sé” dijo la nadadora en entrevista con RÉCORD a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Por ahora necesito unas vacaciones y poderme relajar porque al final el proceso olímpico, estos dos años fueron muy pesados mentalmente, físicamente y se necesita tomar reposo para tomar una decisión”, añadió.

Diosdado está a unos días de cumplir 31 años y con un ciclo olímpico atípico por delante, ya que serán solo tres años previó a París 2024, la oportunidad de revancha está servida en la mesa.

La mancuerna que hizo con Joana Jiménez dejó un gran sabor boca en una gran parte de los mexicanos que estuvieron apoyándolas. Lamentablemente las marcaciones de los jueces generaron debate y descontento, estos puntajes llevaron a las representantes tricolores a terminar en la posición número 12 del nado sincronizado.

“La verdad yo soy de las atletas que al momento no se fija de la puntuación. Después, platicando con la entrenadora me di cuenta de que había sido más baja de la que habíamos tenido normalmente o de lo que esperábamos”, relató la tapatía e RÉCORD.

“Lo de los jueces no lo puedo controlar. Habrá que ver técnicamente las razones por las que el jueceo sea más bajo que a otros países y ahí tratar de mejorar para que las puntuaciones suban”, agregó.

La experiencia que ha adquirido a lo largo de su paso por las albercas de todo el mundo la ha ayudado a darle un valor al gran esfuerzo que hace para representar a México.

“Lo que he aprendido en este deporte a lo largo de tantos años es que lo que te tienes que quedar es el sentimiento de satisfacción. Para mí no hay mejor medalla que voltear a ver a mi entrenadoras y que me digan ‘No lo pudieron hacer mejor. Hicieron la mejor actuación de su vida’, yo con eso me quedo”, concluyó.

