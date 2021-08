Horacio Nava disputará sus últimos Juegos Olímpicos: 'Serán mis cuartos JO vividos a tope'

Horacio Nava nació para la marcha. Ni siquiera un problema del corazón lo detuvo, superó las adversidades, se aferró a sus sueños y después de 29 años de entrega disputará sus últimos 50 kilómetros olímpicos.

Todo inició cuando vio a Carlos Mercenario ganar la medalla de plata en Barcelona 1992, a partir de ese momento nació el sueño olímpico. Debutó en la máxima justa deportiva en Beijing 2008, donde obtuvo su mejor resultado con el sexto lugar, mientras que en Londres 2012 y Río 2016 finalizó en el lugar 13.

Buscará subir al podio en Tokio 2020 donde se disputará por última vez la prueba que desaparecerá del calendario olímpico en la edición de París 2024.

“Serán mis cuartos Juegos Olímpicos vividos a tope, soñando, trabajando, con buenos resultados, con resultados que quizá no nos gustaron tanto, pero llegar ahora a Tokio es algo muy importante para mí", mecionó.

“Cada uno de mis Juegos ha sido una lucha, trabajo, un sueño y una satisfacción también porque estoy haciendo lo que me gusta, de mucho trabajo en donde la evolución del kilometraje es importante”, platicó Nava en entrevista con RÉCORD.

Horacio vivió uno de los peores episodios de su vida después de competir en los Campeonatos Mundiales de Atletismo Helsinki 2005, donde finalizó noveno, pues le detectaron una enfermedad cardiaca por lo que fue intervenido pues su corazón era demasiado grande.

"Fue algo muy fuerte, en su momento fue decisivo si seguíamos entrenando o no. Toda mi vida había hecho ejercicio, nací con una enfermedad cardiaca Wolff-Parkinson-White, temblaba, sudaba, tenía taquicardias, pero como era desde chiquito no lo asociaba a alguna enfermedad o algo malo. Me lo detectan a tres años de mis primeros Juegos Olímpicos, de mi sueño", recordó el multimedallista de Juegos Panamericanos.

