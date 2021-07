Henry Martín tras su primer gol en Tokio 2020: 'Jimmy me tiene toda la confianza'

Luego de tres partidos disputados, el anhelado gol de Henry Martín cayó para la Selección Mexicana, y aunque reconoció cierta desesperación por irse en blanco en sus anteriores presentaciones, el delantero mexicano se siente respaldado por el cuerpo técnico.

“Como centro delantero te entra esa presión de no poder marcar goles , pero nada , Jimmy me tiene toda la confianza, el cuerpo técnico me habla siempre”, dijo Henry a Marca Claro.

En ese mismo sentido, el ariete de las Águilas señaló que desde su llamado como refuerzo a la Selección Olímpica, Jaime Lozano le externó su deseo de que participara en todas las facetas del juego y no solamente haciendo goles, situación que dejó de manifiesto ante Sudáfrica .

“El cuerpo técnico me lo dice, que fuera de anotar goles me trajeron también para dar descarga al equipo, dar apoyo y dar pases, en todo momento estar peleando con los centrales y eso es lo importante“, apuntó.

