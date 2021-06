Joana Jiménez: Juegos Olímpico Tokio 2020, un sueño que tardó más de una década

Perseverante, aguerrida y resiliente, Joana Jiménez hará realidad su sueño de competir en Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, después de una década de trabajo duro en la Selección Mexicana de Natación Artística.

"Nada más me dices debut y Tokio 2020 y no tienes una idea cómo se me pone la piel chinita. Es un sueño que he tenido desde chiquita, siempre he soñado con ir a unos Juegos Olímpicos. Mi trayectoria fue demasiada larga, me tardé mucho tiempo en llegar a la selección Senior de México, entro en el 2010 y hasta el 2021 se me da la oportunidad de cumplir este sueño, de ir a unos Juegos Olímpicos, estoy muy emocionada, muy feliz y muy tranquila conmigo misma porque sé que poco a poco estoy cumpliendo estas metas personales", platicó Jiménez en entrevista con RÉCORD.

Junto a Nuria Diosdado, Joana conquistó la medalla de plata en el dueto de los Juegos Panamericanos Lima 2019, con la que aseguraron su lugar a la máxima justa deportiva.

"No tengan duda de que Nuria y yo vamos a tener un papel excelente en Juegos Olímpicos", aseguró.

En busca del sueño olímpico, la sirena mexicana fue víctima de discriminación por su apariencia física, episodio que la hizo dudar de sus capacidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TSITSIPAS: REVELÓ QUE SU ABUELA MURIÓ MINUTOS ANTES DE SU FINAL EN ROLAND GARROS

"Cuando una institución está detrás de ti apoyándote y confía en ti, te incentiva, pero a un mes de tu competencia me llega la noticia de que no me quieren, que no soy imagen, imagínate cómo me vine abajo. Justamente me lo dijeron en Pro-Barranquilla, el evento que tuvo Conade, me vine abajo totalmente en ese campamento en Mérida.

"Gracias a Dios mis entrenadoras confiaron en mí, llego a la competencia y digo ‘Joana eres la solista, tienes que aprovechar esta competencia porque no sabes si el siguiente ciclo olímpico quieren probar otra niña, a lo mejor ya no estás en nado sincronizado, tienes que poner en alto la bandera de México, sentirte orgullosa de todo lo que estás logrando’. Y callé la boca de muchas personas que no confiaron en mí, y que hasta la fecha siguen sin confiar en mí, con guante blanco, puro trabajo y que mis resultados den el golpe", declaró Joana, quien debutó en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018, con la medalla de oro en el solo técnico.