Jonathan Muñoz: Un 'adicto a las pesas', que quiere hacer historia en Tokio 2020

Jonathan Muñoz es un adicto a las pesas que sueña con darle a México la primera medalla de halterofilia varonil en la historia del Juegos Olímpicos.

"Me describo como una persona dedicada, apasionada, fuerte mentalmente, pero más que nada como un adicto a las pesas. Quiero una medalla en Juegos Olímpicos y se está trabajando para eso”, platicó Muñoz en entrevista con RÉCORD.

"Me visualizo haciendo un buen papel, entregando todo deportivamente en la tarima de competencia, como casi siempre lo hemos hecho. Me siento contentísimo por ir, realmente espero que toda la delegación de México obtengamos muy buenos lugares”, agregó.

El 'Hércules mexicano', quien debutará en la máxima justa deportiva en Tokio 2020 en la categoría de 67 kilogramos, heredo de su padre David el amor por la halterofilia.

“Empiezo en halterofilia porque mi papá también fue atleta, seleccionado nacional por 10 años, él estuvo en la selección nacional, fue a Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales y ya después de su carrera deportiva se hizo entrenador.

“De niño mi papá no quería que fuera halterista, me ponía hacer otros deportes. Empecé con futbol, natación, judo y al final de cuentas a mí como que no me gustaba tanto. Así que dije mejor me voy a dedicar a las pesas, pero más que nada fue por el amor de sangre que ya tenía por parte de mi papá”, recordó Muñoz.

El inicio de su carrera en el levantamiento de pesas fue complicado para Jonathan pues no obtuvo de inmediato los resultados que esperaba. Sin embargo, el Mundial de la especialidad Sub 17 Eslovaquia 2012, donde se convirtió en el primer mexicano en conquistar una medalla del orbe en su categoría, lo impulsó a aferrarse al sueño.

“Gané una plata y tres bronces y es cuando me doy cuenta realmente que no soy tan malo y que sí me estoy dedicando a esto, ahí fue cuando me interesó más la halterofilia. Dije realmente no somos tan malos y si le echamos ganas podemos ser Selección Mayor y podemos ir a unos juegos Centroamericanos, Panamericanos, fueron por etapas los sueños que se convirtieron en metas.

“Mi primera meta fue llegar a Centroamericanos y lo logré en el 2014, luego dije ir a unos Panamericanos estaría bien, clasifico a Toronto y en los dos juegos quedó en el cuarto, ya estaba a punto de pasar a la elite”, recordó.

En los Panamericanos Lima 2019, Muñoz subió a lo más alto del podio por lo que rompió una sequía de 48 años sin medalla de oro en la halterofilia varonil tricolor en la justa continental. Resultado que lo impulsó a lograr la clasificación para su debut olímpico en Tokio.

LA ADVERSIDAD LO FORTALECIÓ

Quedar fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016 fue un duro golpe para Jonathan Muñoz, quien regreso con más fuerza a buscar el sueño olímpico para Tokio 2020.

“Hay ciertas circunstancias que me hicieron parar como las lesiones y cuestiones familiares por qué no me dedicaba al 100 por ciento a la halterofilia. En 2015 empezamos a entrenar súper duro y en el Mundial agarré un quinto o sexto lugar, no recuerdo bien y después ya viene la clasificación para Río y ahí ya no pude clasificar.

“En primer lugar sí estaba muy complicado clasificar a los Juegos Olímpicos porque nada más había una plaza y en segundo lugar me lesiono de la muñeca y en el Preolímpico ya no se pudo ni intentarlo. Al final de cuentas eso me sirvió mucho, después de la lesión empecé a trabajar y en Centroamericanos agarré una plata y un bronce y en Juegos Panamericanos los gano y este año clasificamos a Juegos Olímpicos”, recordó Muñoz en entrevista con RÉCORD.

A pesar de las constantes lesiones a las que está expuesto en la halterofilia, Jonathan no ha pensado en desistir en busca de su sueño de hacer historia para México.

“Creo que vale la pena, realmente la satisfacción de estar en un podio internacional, de representar a México vale la pena, ahí se te olvidan las lesiones y a lo mejor puedes lesionarte otra vez y puedes lesionarte mil veces, pero vas a volver empezar y vas a dar lo mejor de ti por querer mejores resultados.

“Creo que eso también te hace más fuerte, entre más cosas en contra tengas, realmente te superas más a ti mismo y a las personas que a veces te quieren ver abajo”, mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIRECTOR DE AZTECA DEPORTES SOBRE JO: 'CON NUESTRA TRANSMISIÓN LA VAN A PASAR INCREÍBLE'