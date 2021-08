Juegos Olímpicos: ¿Qué paso este jueves 5 de agosto en Tokio 2020 mientras dormías?

SÉPTIMO CUARTO LUGAR

Gabriela Agúndez se quedó cerca del podio este jueves y finalizó cuarta en su prueba individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La mexicana brilló en la plataforma de los 10 metros y sumó 358.50 puntos, para quedarse a 13 unidades de la australiana Melissa Wu, dueña del bronce.

Por su parte, la mexicana Alejandra Orozco culminó la prueba en el sexto lugar, con una puntuación de 322.05 unidades.

TRES CLAVADOS PERFECTOS

En primer lugar finalizó la china Quan Hongchan quien realizó tres clavados perfectos desde la plataforma de 10 metros.

La clavadista con apenas 14 años de edad, se llevó puros dieces en tres ocasiones, llevándose los aplausos en la competición.

DANIELA GAXIOLA

Daniela Gaxiola terminó en el cuarto lugar en las Semifinales del keirin femenino del ciclismo de pista y terminó fuera de la Final, al calificar las tres primeras.

Gaxiola finalizó a 26 centésimas de la ucraniana Liubov Basova, que fue la última en conseguir boleto para la lucha por las preseas.

JIMMY LOZANO

Jaime Lozano dejará a la Selección Mexicana Sub 23 luego de su partipación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El estratega mexicano aseguró que se va feliz y agradecido por lo vivido en la justa veraniega.

“Agradecido por lo que me toca vivir. En pocos días pero en el partido más importante de la Selección (vs Japón), y aquí acaba mi participación con la Selección y me quiero ir feliz por la gente por la que hago esto, me voy feliz, agradecido y es un gran refuerzo (su esposa, quien lo acompañará en el último partido), una motivación personal", mencionó en conferencia de prensa.

