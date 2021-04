Abierto de Los Cabos estrenará su nuevo estadio sin público por la pandemia

El Abierto de Los Cabos no podrá contar con público para el estreno de su nuevo estadio. Debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades de Baja California Sur determinaron que el torneo ATP 250 debía de realizarse sin la presencia de gente en sus tribunas para controlar posibles contagios, por lo que su nuevo venue contará con la presencia de grandes exponentes del tour como Grigor Dimitrov, John Isner y Taylor Fritz, mas no así de aficionados.

Actualmente, en Baja California Sur hay 29 mil 536 personas afectadas por el nuevo coronavirus desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 18 de abril. En total, hay mil 308 fallecidos en la región a consecuencia de la Covid-19 desde el comienzo de la pandemia y aunque no se han registrado nuevas muertes en la última entrega de cifras, se determinó que del 19 al 24 de julio, el ATC no tendrá público para evitar problemas.

“En 2020 fue suspendido el torneo por la pandemia, a lo largo de este tiempo hemos trabajado para llevar a cabo el torneo bajo las mejores condiciones, pero hoy en día BCS está en nivel 3 del semáforo, lo que permite realizar el evento con ciertas restricciones como estar sin aficionados. El evento se va a llevar a puerta cerrada, eso tiene ciertas implicaciones, de entrada estamos conscientes de la situación, pero no es algo nuevo, tuvimos fortuna en Acapulco de tener al 30% pero en Los Cabos será a puerta cerrada”, dijo el director del torneo José Antonio Fernández en videoconferencia.

¡Estamos listos para el #ATC2021! Y a pesar que será diferente, será inolvidable. ¡Pronto estaremos juntos de nuevo! #CelebratingTennis | #SyncWithNature | @ATPTour_ES pic.twitter.com/eWBEwwku57 — Abierto de Tenis Los Cabos (@AbiertoLosCabos) April 19, 2021

“Es algo que sin duda nos hubiera gustado tener con público pero debemos acatar siempre las medidas de las autoridades sanitarias en los estados donde tenemos eventos, en este caso así nos toca y será labor amplificar el contenido en esa semana. Estamos contentos de llevarlo a cabo en nuestra nueva casa, un lugar que será icónico en el país donde llevaremos grandes eventos todo el año”, abundó.

El ATP 250 celebrará su quinta edición después de que se tuviera que cancelar el evento en 2020 por la emergencia sanitaria, y aunque se tenía la esperanza de contar con fanáticos, no podrá ser sino hasta 2022. El nuevo complejo cuenta con un avance del 75% en su construcción por lo que estará listo para la fecha del torneo, aunque el golpe económico por no tener ingreso de taquilla pegará fuerte a las arcas de Mextenis.

“Sin duda gran parte de los ingresos es la asistencia del público, no la contaremos pero no podemos dejar pasar otro año. Es un compromiso, no tendremos esa derrama económica pero sí una amplificación de publicidad con el destino, cada evento que se desarrolla ahorita tiene una mayor distribución. ¿Quién en estas condiciones se da el lujo de estrenar una nueva sede, somos únicos en el mundo y estamos muy contentos?”, puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROGER FEDERER: ANUNCIÓ SU PARTICIPACIÓN EN ROLAND GARROS