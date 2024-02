Ana Guevara sobre falta de apoyos económicos a atletas: 'Si no cumplen requisito, es casi como robar'

Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, respondió a las críticas de algunos atletas sobre la falta de apoyos económicos, principalmente becas, señaló que el Comité Estabilizador no está constituido y que otorgar recursos sin seguir los procedimientos adecuados sería equivalente a apropiarse indebidamente de fondos no asignados.

“Si nosotros nos brincamos la cuerda y se los damos porque son atletas y están calificados, son medallistas, pero no cumplen con el requisito, es casi, casi como robar, tomar dinero no otorgado para eso", dijo al término de SportBiz, quien fungió como invitada.

Estas declaraciones surgen en medio de una creciente polémica en torno a la distribución de apoyos económicos a deportistas mexicanos, con varios atletas expresando su frustración por la falta de recursos para continuar con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Guevara reiteró la importancia de respetar los procedimientos establecidos y aseguró que se trabaja en la conformación del Comité Estabilizador para garantizar una distribución justa y transparente de los recursos destinados al apoyo de los deportistas.

“Se les ha explicado mil veces, es ilegal el comité estabilizador, mientras el Comité Estabilizador prevalezca, no podemos dar recursos. Exhiban su acta constitutiva y hagan valer su condición jurídica, y podemos abrir la vía económica para los deportes acuáticos”, argumentó.

“Siguen con el mismo tema, lastimosamente estamos impedidos para poder ayudar, no es porque yo no quiera o no es porque no queramos, sabemos que el equipo de clavados, tiene alta posibilidad de medallas, también al resto les tocaría, si estuviera armonizado, en regla, no quieren claudicar en lo del Comité estabilizador”, finalizó.

