Deportistas olímpicos fueron vacunados contra el Coronavirus en el CNAR

A 126 días para la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, deportistas, entrenadores y equipo multidisciplinario recibieron la primera aplicación de la vacuna Sputnik V contra el virus del Covid-19.

"No soy fan de las vacunas, la verdad, hay unos temas personales, si no me hubiera tenido que vacunar, no me vacuno, pero sé que ahorita es necesario para el tema de las competencias, de poder viajar con más tranquilidad y de poder respetar a las personas con las que vamos a tener contacto o en los viajes y competencias estar más seguros de que ya tenemos la vacuna.

"Estoy contento porque ya estamos trabajando a full, estamos trabajando mucho mejor en estas instalaciones. Estaremos en observación todo el día y mañana seguiremos nuestra preparación rumbo a la Copa del Mundo que ya es en tres semanas y listo para lo que venga", platicó Jahir Ocampo, medallista mundial de clavados y seleccionado olímpico en Río 2016, en entrevista con RÉCORD.

El 14 de febrero, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron incluidos en el grupo prioritario de vacunación contra el Coronavirus, y este jueves comenzó su aplicación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde se encuentran concentrados rumbo a la máxima justa deportiva.

"Que nos consideren a los atletas que queremos representar a México en los Juegos Olímpicos dentro del grupo prioritario para la vacuna me da mucha emoción y enorme responsabilidad ser embajadora de #EsPorTiMexico", publicó la subcampeona olímpica de clavados Alejandra Orozco en su cuenta de Twitter.

El 27 de febrero, bajo un estricto protocolo sanitario se hizo la reapertura del CNAR con el objetivo de darle certeza a los deportistas que llegarán saludables y con la mejor preparación posible a la máxima justa deportiva.

A causa del Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante en la humanidad, los Juegos Olímpicos fueron aplazados por primera vez en su historia, por lo que se programaron del 23 de julio al 8 de agosto próximo.

Si bien, la vacuna no es un requisito obligatorio para poder competir en la máxima justa deportiva, el Comité Olímpico Internacional (COI) promueve la inmunización en solidaridad con el pueblo japonés y la familia olímpica.

