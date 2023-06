Horacio Nava, histórico de la marcha mexicana, anunció su retiro oficial

Horacio Nava hizo oficial su retiro de la caminata, esto tras la decisión de la World Athletics de retirar las competencias de 50 y 35 kilómetros de los Juegos Olímpicos, dejando solamente 20 kilómetros. El marchista chihuahuense puso en alto el nombre de nuestro país, obteniendo la cuarta mejor marca para un mexicano, sólo por detrás de Raúl González, Carlos Mercenario y Miguel Ángel Rodríguez.

“Me voy agradecido. Bendecido porque estuve haciendo lo que me gusta, pude hacer muchos amigos. Gracias a Dios hice una carrera deportiva de muchos años. Estoy muy contento de que se me haya permitido seguir mi sueño. Tuve buenos resultados o malos resultados, pero mi mayor resultado fue el ser feliz, haber hecho lo que me gusta y soñar en grande”, dijo Horacio en conferencia de prensa.

El chihuahuense dedicó aproximadamente 30 años de su vida al deporte de alto rendimiento, su última competencia fue en Tokio 2020, donde quedó en el lugar 44 de la prueba de 50 km. con un tiempo de 4:19:00. Ahora con su retiro, aprovechará el tiempo para estar con su familia, algo que era imposible debido a la exigencia que tenía las 24 horas de los siete días de la semana.

En su faceta como atleta, aprovechó para hacer una licenciatura en Administración de Empresas y una Maestría en Educación Física y Administración Deportiva, además de crear un gimnasio, por lo que en un futuro él se podría estar desarrollando en la industria del deporte.

En cuanto a lo que está ocurriendo en el entorno de la CONADE rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y Juegos Centroamericanos 2023 de San Salvador, el marchista mencionó que este es el peor proceso olímpico en toda su carrera como atleta.

“No está fácil ahorita. En mis cinco temporadas de experiencia de Juegos Olímpicos, siento que es la que ha habido mayor incertidumbre, sin embargo hay varios ejemplos en donde la selección a veces no tenía los apoyos y respondimos con buenos resultados”, comentó Nava.

Por último, dio su percepción de las próximas figuras de la caminata en México: “Viene una generación muy importante con José Luis Doctor, Andrés Oliva, Noel Chalma, en las mujeres Alegna mi paisana. En hombres se ve complicado porque hay muchos países que ya están practicando. Ahora que se quitó el 50 y sólo hay 20 km, todos se están especializando en 20”, concluyó.

