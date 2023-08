Isaac del Toro Romero tras ganar el Tour de Francia Sub 23: 'Es mítico'

El ciclismo mexicano está de fiesta. Isaac del Toro Romero, un joven ciclista de 19 años oriundo de Baja California, ha alcanzado un logro sin precedentes: conquistar el prestigioso Tour de l'Avenir, considerado el Tour de Francia para ciclistas Sub 23. Esta victoria no solo lo posiciona en el panorama internacional del ciclismo, sino que también lo corona como el séptimo ciclista latinoamericano en ganar la competencia.

En entrevista con Fox Sports, el atleta tricolor contó como pasó de ser espectador del Tour a conquistarlo y todas las emociones que eso le genera.

“Esta semana fue increíble, pudimos tomar todo y eso es simplemente mítico. Ya pasó un día desde que se acabó y uno pensaría que ya lo asimilaste, pero la verdad es que no te lo puedes creer. Es un sentimiento muy bonito”. Reflexionando sobre su trayectoria, añadió: “Hace uno o dos años lo mirábamos en televisión y decíamos 'el que lo acaba de hacer es un ídolo'. Y el día de hoy, ese soy yo. Es impresionante, tanto trabajo por fin tuvo su recompensa y es simplemente mítico”.

Desde sus inicios, Isaac demostró una pasión y dedicación inigualables por el ciclismo, influenciado por el amor al deporte que heredó de sus padres. Su trayectoria profesional comenzó en la ciudad de Ensenada y, en 2019, se integró al equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, donde ha perfeccionado sus habilidades en diversas disciplinas del ciclismo.

El 2023 ha sido el año dorado de Isaac del Toro. Su desempeño en el Tour de l'Avenir lo ha catapultado a la fama internacional. No solo se adjudicó el título general, sino que también brilló en las clasificaciones por puntos, de montaña y de jóvenes. Además, se alzó con la victoria en la Etapa 6 y obtuvo un destacado segundo lugar en la etapa 4.

Isaac del Toro Romero ha emergido como una de las grandes promesas del ciclismo mexicano. Su triunfo en el Tour de l'Avenir 2023 marca el inicio de una carrera que, sin duda, estará llena de éxitos y reconocimientos. El mundo del ciclismo celebra a Isaac, un campeón nato, y México se enorgullece de tener un representante de su calibre y pasión.

“Este año quería llevarme todo y no se estaba logrando, es por eso mi gran frustración, porque sabía que estaba bien, pero por una u otra cosa no pasaba. El hecho de que haya pasado en el Tour de L'Avenir y que haya pasado con todo creo que refleja tanto trabajo que he hecho, no solo desde hace años, sino el enfoque que tuve durante un año completo”, agregó en la entrevista con Fox Sports.

