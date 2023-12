Nick Kyrgios se sincera: 'Si fuera por mí, no jugaría nunca más'

Nick Kyrgios ha padecido de varias lesiones que lo han alejado de las canchas desde octubre de 2022, y su regreso aún es incierto, pues hace unos días confirmó queno participará en el Abierto de Australia que se llevará a cabo en unas semanas.

Ante esta situación, el tenista australiano dijo que, si por él fuera, "ya no jugaría más", aunque aseguró que aún tiene mucho que dar.

"Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero, pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más", dijo en el podcast On Purpose.

Asimismo, contó un poco sobre cómo ha lidiado con sus lesiones y aseguró que le gustaría jugar un par de años más siempre y cuando esté sano.

"Estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor. Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos".

