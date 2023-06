Novak Djokovic avanza de ronda en Roland Garros y explota ante los abucheos del público

Luego de ganar ante Alejandro Dadidovich por 7-6, 7-6 y 6-2 y avanzar a la siguiente ronda de Roland Garros, Novak Djokovic habló sobre los abucheos de la gente. Tras un partido de tres horas y 36 minutos, el caul ha sido el juego más largo de tres sets para el 22 veces campeón de Grand Slam, Nole habló sobre como la gente le ha llevado la contra durante el torneo.

“La mayoría de la gente viene a disfrutar del tenis o para apoyar a uno u otro jugador. Pero son individuos. Hay personas, hay grupos o lo que sea, a los que les encanta abuchear cada cosa que haces. Eso es algo que me parece una falta de respeto y, francamente, no lo entiendo”, dijo Djokovic más tarde en su conferencia de prensa. “Pero es su derecho. Ellos pagaron el boleto. Ellos pueden hacer lo que quieran", declaró Djokovic.

Después de estar a dos puntos de perder el segundo set, perdiendo 5-4 en ese desempate, Djokovic tomó el control. Tomó los siguientes tres puntos, cada uno de los cuales terminó con un error de Davidovich Fokina, luego, el set suyo, Novak dio un par de pasos hacia la línea lateral, antes de reaccionar golpeando el aire, girando, lanzando un gancho, sosteniendo su puño derecho en alto y rugiendo.

Eso provocó un ruido hostil de parte de la multitud. Más descontento con él se expresó un momento después, cuando el juez de silla anunció que Djokovic estaba tomando un tiempo de espera médico mientras un entrenador le masajeaba la parte superior de la pierna izquierda.

Sentado en su silla sin camisa y con una toalla blanca sobre los hombros, Djokovic escuchó la negatividad y respondió con gestos. Agitó una mano, como si dijera: "¡Dame más!" Dio un sarcástico pulgar hacia arriba y asintió. aplaudió. Sacudió la cabeza y se rió entre dientes.

“A veces, ya sabes, me quedo callado. No 'a veces'; en realidad, el 99% del tiempo, me quedaré callado”, dijo el serbio, quien ganó el Abierto de Francia en 2016 y 2021 y, además de buscar un campeonato importante número 23 para romper su empate con Rafael Nadal, puede convertirse en el primer hombre con al menos tres trofeos en cada Grand Slam. “A veces me opongo a eso, porque siento que cuando alguien es irrespetuoso, él o ella merece tener una respuesta a eso. De eso se trata todo”, sentenció uno de los mejores tenistas de la historia.

