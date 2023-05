Rafael Nadal: "Probablemente 2024 va a ser mi último año como profesional"

En conferencia de prensa desde su Academia en Manacor (Baleares), el tenista español Rafael Nadal anunció que es probable que el próximo año sea su última temporada como atleta profesional, luego de que se perderá el próximo Abierto de Francia, evento que había participado desde que debutó en Roland Garros 2005.

“No sé cuándo volveré a la cancha… No soy el tipo al que le gusta predecir el futuro. Sólo sigo mis sentimientos personales y lo que creo que es lo correcto para mi cuerpo y mi felicidad personal”, mencionó el tenista.

“Probablemente 2024 va a ser mi último año en el Tour profesional. Mi motivación es intentar disfrutar y despedirme de todos los torneos que han sido importantes para mí”, agregó.

Nadal resaltó que la razón por la que no se retira en este momento es por la lesión en su cadera, la cual sufrió en el Abierto de Australia en enero; ya que considera que no se merece un final así.

“No me gusta la palabra, pero me siento con la fuerza suficiente de no retirarme de esta manera. Me he esforzado muchísimo, y quiero retirarme a buen nivel, jugando, y no en una rueda de prensa. Voy a luchar por esa filosofía que tengo, de luchar un poco más”, señaló.

A pesar de no tener una fecha de regreso, el exnúmero uno se preparará físicamente y mentalmente para cumplir en 2024 todos sus objetivos.

