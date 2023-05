Luego de las declaraciones que hicieron las atletas de la Selección de Natación Artística tras su llegada a suelo mexicano, dejando en claro que el Gobierno Federal no las apoyó en los viáticos y solventaron los gastos gracias a los trajes de baño que vendieron y la ayuda de la fundación Telmex - Telcel. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dio fuertes declaraciones en el programa de radio “El Weso” que se transmite por W RADIO.

La excorredora se fue fuerte a la yugular en el programa conducido por Enrique Hernández Alcazar, ya que tachó de mentirosas a las nadadoras y aseguró que deben 40 millones de pesos que no han justificado.

“Son mentirosas, porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al presidente de la República Mexicana, cuando él entregó el apoyo aún con el Covid. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten, porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, comentó Guevara.

También, señaló que las justificaciones que dan las nadadoras de cómo consiguieron los recursos económicos para viajar al Campeonato Mundial de Natación Artística son falsos, puesto que fue la CONADE quien se los otorgó.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… Pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la CONADE por dos millones del ejercicio 2016 a 2018 que no han logrado comprobar”, expresó la funcionaria.

Ante lo dicho por Joana Jiménez y Nuria Diosdado sobre los ingresos que obtienen por la SEDENA es parte de su salario como militar y no es posible costear el viaje de toda la Selección Mexicana, Ana Gabriela señaló: “Tienen recursos de la SEDENA, la SEMAR, la CONADE, es doloroso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿a ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos.”

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: NURIA DIOSDADO RESPONDE A AMLO: "UNA COSA ES NUESTRO SALARIO Y OTRA EL APOYO EXTRA"