Adriana Loftus negó acusaciones de acoso de Teresa Alonso: "No tengo nada que esconder"

Hace un par de semanas, la nadadora mexicana Teresa Alonso, subcampeona de natación artística en los Juegos Panamericanos de 2019, denunció a la actual entrenadora de la Selección Mexicana en esta disciplina, Adriana Loftus, por acoso, actos discriminatorios y violencia psicológica.

Tras su llegada a México, la coach habló al respecto de este tema, el cual no le quita el sueño, ya que asegura son patadas de ahogado por parte de Teresa Ixchel Alonso García al ser sustituida en el combinado tricolor.

“Estamos regresando de una Copa del Mundo con un resultado maravilloso y creo que no viene al caso esto, sinceramente. No tengo nada que ocultar, siempre hay atletas que se retiran cuando son quitadas de la titularidad, como fue esta atleta, porque vinieron atletas mucho mejor que ellas. El año que se le quita la titularidad, es el año en el que hace denuncias, por eso no quiero caer en este juego, no tengo nada que esconder”, expresó Loftus.

La entrenadora recalcó que se encuentra totalmente concentrada en el trabajo deportivo y no va a darle atención distractores.

“Estoy superorgullosa de haber llevado al equipo hasta donde lo he llevado, ahorita es algo para celebrar, si nos tenemos que preocupar, es por lo que viene, pero no por lo que quedó atrás”, declaró.

