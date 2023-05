Novak Djokovic apunta a convertirse en el tenista más ganador de la historia

El Masters 1000 de Roma es el mejor preludio para lo que podría estar sucediendo en Roland Garros y por lo menos, en su debut en este torneo, Novak Djokovic dejó ver que está sano y con el objetivo de convertirse en el máximo ganador de Grand Slams.

Rafael Nadal sigue entre algodones, no ha jugado desde el Abierto de Australia, se ha enfocado en estar sano para la temporada de arcilla, pero su lesión en el psoas de la pierna izquierda, no se lo ha permitido, por lo que llegará a Roland Garros sin haber pisado arcilla a un nivel competitivo. Y eso, sí llega.

Con este escenario, Djokovic podría tener la ventana abierta para convertirse en el tenista más ganador de todos los tiempos en cuando a Grand Slams se refiere con 23. Actualmente, tanto el español como el serbio están igualados con 22 coronas cada uno.

Ayer 'Nole' debutó en Roma sin muchos contratiempos al imponerse al argentino Tomás Etcheverry por 7-6 y 6-2, mejoró su marca a 17-0 debutando en la capital italiana, marcó su triunfo 65 Internazionali BNL d’Italia y puso su récord 3-1 sobre arcilla en 2023.

“Todavía no estoy en el nivel deseado, todavía debo encontrar los tiros y el ritmo en la cancha”, dijo Djokovic, que no competía desde el ATP 250 de Banja Luka en Bosnia & Herzegovina, donde llegó a cuartos de final.

“Siempre es un poco complicado enfrentar a alguien por primera vez. Él es un especialista en tierra batida. Empezó mejor que yo, yo empecé bastante lento, pero encontré mi ritmo hacia el final del primero. El segundo set fue bueno, especialmente los últimos tres o cuatro juegos. Estoy contento con la forma en que cerré el partido”, agregó.

Djokovic ha llegado al menos a cuartos de final en cada una de sus 16 participaciones anteriores en el Masters 1000 de Roma y desea continuar con esa tendencia y arribar a la capital francesa como el principal favorito y alcanzar la cifra de 23 coronas en los cuatro grandes de la ATP.

Novak Djokovic se mide mañana al búlgaro Grigor Dimitrov en la ronda de 32. La serie está a favor totalmente del serbio, pues, de 11 encuentros ha ganado 10. Su único descalabro en esta rivalidad fue hace 10 años en Madrid. “Sé que no tengo el mejor récord contra Djokovic, pero me gusta enfrentarlo. Nunca sabes cómo te va a ir al final del día. Siempre me gustan mis oportunidades”, confesó Dimitrov.

NÚMEROS

65 victorias presume Novak Djokovic en Roma por solo 10 derrotas

18 triunfos por tres derrotas en su récord en este 2023

NOVAK DJOKOVIC EN LO QUE VA DEL AÑO

ADELAIDA

Uno de los dos torneos que ha ganado en la temporada fue en el Abierto de Adelaida, donde se impuso en la final al estadounidense Sebastian Korda. Destacsu su triunfo en segunda ronda contra Daniil Medvedev.

AUSTRALIA

Novak se llevó el primer Grand Slam del año tras imponerse en la final del Abierto de Australia al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets por parciales de 6-3, 7-6 y 7-6. Con este resultado igualó a Rafa Nadal con 22 títulos de GS.

DUBAÍ

Allá en Medio Oriente no pudo cumplir con las expectativas al caer en semifinales contra Danill Medvedev por un doble 4-6. No arrancó bien dicho certamen, pues necesitó de tres sets para echar al checo Tomas Machac.

MONTE CARLO

En su primer Masters 1000 del año no le fue nada bien, ya que quedó eliminado en tercera ronda al caer ante el italiano Lorenzo Musetti por parciales de 6-4, 5-7 y 4-6. La primera ronda avanzó bye y en la segunda eliminó al ruso Ivan Gakhov.

BANJA LUKA

En Bosnia & Herzegovina jugó apenas su quinto certamen del año y sin buenos resultados, pues, cayó en cuartos de final ante su compatriota Disan Lajovic por 4-6 y 6-7. Desde entonces no se había parado en una pista de un torneo ATP.

MÁS TÍTULOS DE GRAND SLAM EN LA HISTORIA

Rafael Nadal 23

Novak Djokovic 23

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

