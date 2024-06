Novak Djokovic enciende las alarmas tras romper récord de victorias en Grand Salms

Novak Djokovic se lesionó la rodilla derecha, durante su victoria de este lunes por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 ante el argentino Francisco Cerúndolo para acceder a los Cuartos de Final del Abierto de Francia y alcanzar una cifra récord de 370 victorias en torneos de Grand Slam.

Esta victoria le salió muy cara al máximo ganador de torneos Grand Slam, pues aunque se quejó continuamente del polvo de ladrillo de la cancha, el juez indicó que no podía hacer nada. Posteriormente, el Djoker sufriría una dolencia en la rodilla debido a un resbalón, por lo que tuvo que tomar analgésicos y continuar con su juego.

Tras el encuentro, Novak ha compartido que no está seguro de si podrá jugar la siguiente ronda debido a esta lesión en la rodilla. “He tenido un problema menor en la rodilla durante algunas semanas, pero no es gran cosa. Luego me resbalé en el segundo set y sentí dolor. Tomé muchos analgésicos y empezaron a hacer efecto, a finales de 4to. No sé si jugaré QF, esperaremos y veremos", explicó.

Djokovic rompió el empate con Roger Federer en cuanto a la mayor cantidad de triunfos en las grandes citas del tenis — y también quedó como la raqueta masculina con más presencias de Cuartos de Final en los Slams, al desembarcar por 59na ocasión en esa instancia.

El número uno del mundo le dio la vuelta a un partido que se le había complicado extraordinariamente. La victoria, después de más de 4 horas y media, dejó a Djokovic con foja de 40-11 en duelos a cinco sets en su carrera, muy por encima del registro 1-3 de Cerúndolo, el 23er preclasificado. Para Djokovic, este fue su segundo partido consecutivo que rebasó las 4 horas de duración, en el que quedó abajo 2-1 en sets y que ganó en cinco. En la tercera ronda, sometió a Lorenzo Musetti

Invictus tiene poco más de 24 horas para reponerse, pues su siguiente enfrentamiento es ante el noruego número siete del mundo, Casper Ruud. El juego está programado a disputarse el próximo miércoles 5 de junio con horario aún por definir en la cancha central Philippe Chatrier.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HISTÓRICA! ALEXA MORENA CONQUISTA LA MEDALLA DE ORO EN LA COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA ARTÍSTICA