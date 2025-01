Novak Djokovic justifica su abandono del Australian Open con resonancia magnética

Justifica su abandono. Novak Djokovic no pudo terminar lo que podría ser su último Australian Open, pues el serbio tuvo que abandonar su encuentro de Semifinales ante Alexander Zverev tras solo un set.

Novak había tenido un buen Gran Slam en la primera semana tras haber perdido sólo tres sets en sus primeros cinco partidos previos a la Semifinal, incluyendo uno ante Carlos Alcaraz a quien eliminó en Cuarta Ronda.

No terminó la Semifinal | AP

A pesar del buen nivel, Novak no pudo terminar el partido ante Zverev y decidió no continuar tras perder el Tie Break del primer set 7(7)-6(5). Con lo que sumó su quinto GS sin salir campeón, su racha más larga desde 2016-2018 cuando sumó ocho torneos majors sin campeonato.

Tras el abandono, la afición en la Rod Laver Arena abucheó al tenista serbio criticando su decisión de no continuar el partido ante Zverev. Ante esto Nole ha decidido responder con una publicación demostrando su lesión.

Justificó su abandono | AP

En su publicación en X (previamente Twitter) el tenista compartió una imagen de una resonancia magnética del tendón de la corva izquierdo comprobando su lesión. La publicación iba acompañada de la frase “Pensé en dejar esto aquí para todos los “expertos” en lesiones deportivas”.

Tras abandonar la Semifinal de Australian Open, el tenista europeo habló en conferencia de prensa donde aseguró que a pesar de las lesiones seguirá peleando por ganar más Grand Slams, ya sea en Australia o en los siguientes tres torneos major

"Pero las estadísticas están en mi contra de alguna manera en los últimos años. Así que es cierto que (he estado) lesionándome bastante en los últimos años. No sé cuál es exactamente la razón de eso. Tal vez varios factores diferentes. Seguiré adelante. Seguiré esforzándome por ganar más Slams. Y mientras sienta que quiero soportar todo esto, estaré por aquí”.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025